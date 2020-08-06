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В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
Новосибирская ритуальная фирма привезла на выставку "Некрополь-Приморье 2020" под Владивостоком катафалк, модернизированный под дрифт-машину для езды в... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T07:21
новосибирск
приморский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новосибирск, приморский край, общество

В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк

07:14 06.08.2020 (обновлено: 07:21 06.08.2020)
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© Depositphotos / Buurserstraat38Гроб
Гроб
© Depositphotos / Buurserstraat38
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Новосибирская ритуальная фирма привезла на выставку "Некрополь-Приморье 2020" под Владивостоком катафалк, модернизированный под дрифт-машину для езды в экстремальных условиях, сообщила РИА Новости представитель оргкомитета выставки.
В Instagram-аккаунте выставки опубликовано видео с демонстрацией возможностей Toyota Crown. Иномарка показывает элементы дрифта на мокрой дороге. На видео автомеханик рассказывает, что одна из ритуальных компаний обратилась по поводу переделки катафалка в дрифт-автомобиль. В ходе работ машина была занижена, ходовая часть заменена, объединены две трансмиссии. По словам мастера, теперь катафалк может "поставиться боком" и в целом выполнять все маневры, которые делают подготовленные для дрифта машины.
"Это машина из Новосибирска, ее привезли на платформе в качестве экспоната выставки, она будет демонстрироваться на стенде. Машину модернизировали, чтобы она могла работать в экстремальных условиях", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, после выставки катафалк вернут в Новосибирск.
На сайте выставки сообщается, что на мероприятии "технические возможности катафалка продемонстрирует профессиональный пилот".
"Выставка "Некрополь-Приморье 2020" открылась в четверг в 12:00 по местному времени (05:00 мск) в комплексе "Примринг" в Артеме", - добавила она.
Ранее местные СМИ со ссылкой на данные сайта Necropolis Expo сообщили, что в августе в Артеме в рамках форума-выставки пройдет конкурс по скоростному копанию могил. На сайте была опубликована информация о конкурсе с условиями участия: указаны размеры ямы, кроме того, гроб должен войти с могилу с первого раза. Позже информацию о конкурсе с сайта убрали, а организаторы сообщили, что он перенесен в Омск, а оттуда – в Новосибирск и отложен на 2021 год.
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