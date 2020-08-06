В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Новосибирская ритуальная фирма привезла на выставку "Некрополь-Приморье 2020" под Новосибирская ритуальная фирма привезла на выставку "Некрополь-Приморье 2020" под Владивостоком катафалк, модернизированный под дрифт-машину для езды в экстремальных условиях, сообщила РИА Новости представитель оргкомитета выставки.

В Instagram-аккаунте выставки опубликовано видео с демонстрацией возможностей Toyota Crown. Иномарка показывает элементы дрифта на мокрой дороге. На видео автомеханик рассказывает, что одна из ритуальных компаний обратилась по поводу переделки катафалка в дрифт-автомобиль. В ходе работ машина была занижена, ходовая часть заменена, объединены две трансмиссии. По словам мастера, теперь катафалк может "поставиться боком" и в целом выполнять все маневры, которые делают подготовленные для дрифта машины.

"Это машина из Новосибирска , ее привезли на платформе в качестве экспоната выставки, она будет демонстрироваться на стенде. Машину модернизировали, чтобы она могла работать в экстремальных условиях", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, после выставки катафалк вернут в Новосибирск.

На сайте выставки сообщается, что на мероприятии "технические возможности катафалка продемонстрирует профессиональный пилот".

"Выставка "Некрополь-Приморье 2020" открылась в четверг в 12:00 по местному времени (05:00 мск) в комплексе "Примринг" в Артеме", - добавила она.