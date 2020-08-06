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Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
Один из трех отправленных в Ливан самолетов МЧС России после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T08:29
взрыв в бейруте
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
бейрут
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РИА Новости
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353
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взрыв в бейруте, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, бейрут, ливан, в мире

Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут

06:54 06.08.2020 (обновлено: 08:29 06.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет МЧС РФ ИЛ-76
Самолет МЧС РФ ИЛ-76
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет МЧС РФ ИЛ-76. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Один из трех отправленных в Ливан самолетов МЧС России после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
На борту воздушного судна Ил-76 находятся 15 специалистов Роспотребнадзора и техника для развертывания лаборатории по выявлению коронавируса. Все специалисты укомплектованы спецкостюмами и средствами защиты.
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Ущерб от взрыва в Бейруте может составить до 15 миллиардов долларов
Всего пятью рейсами в Бейрут планируется направить порядка 150 человек. Первые два борта МЧС прибыли в столицу Ливана вечером в среду.
Во вторник в районе морского порта Бейрута произошел взрыв. По последним данным, погибли 135 человек, более пяти тысяч ранены, многие числятся пропавшими без вести.
Как заявили местные власти, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней в 2015 году.
Бейрут признали районом бедствия, в городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. В стране объявили трехдневный траур.
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48203230
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Взрыв в БейрутеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаратовБейрутЛиванВ мире
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