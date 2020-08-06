https://ria.ru/20200806/1575427939.html
Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
Один из трех отправленных в Ливан самолетов МЧС России после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T06:54
2020-08-06T08:29
взрыв в бейруте
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
бейрут
ливан
в мире
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саратов
бейрут
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/152218/17/1522181766_82:500:2832:2047_1400x0_80_0_0_9d622e146f5ab257daf6cf0a3b6b2e46.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, бейрут, ливан, в мире