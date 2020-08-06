Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Один из трех отправленных в Один из трех отправленных в Ливан самолетов МЧС России после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут , сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

На борту воздушного судна Ил-76 находятся 15 специалистов Роспотребнадзора и техника для развертывания лаборатории по выявлению коронавируса. Все специалисты укомплектованы спецкостюмами и средствами защиты.

Всего пятью рейсами в Бейрут планируется направить порядка 150 человек. Первые два борта МЧС прибыли в столицу Ливана вечером в среду.

Во вторник в районе морского порта Бейрута произошел взрыв. По последним данным, погибли 135 человек, более пяти тысяч ранены, многие числятся пропавшими без вести.

Как заявили местные власти, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней в 2015 году.