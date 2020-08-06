"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Доставка товаров повседневного спроса в России может подорожать в два раза. Об этом пишет газета Доставка товаров повседневного спроса в России может подорожать в два раза. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли главному санитарному врачу страны Анне Поповой

Как утверждается в обращении, это может произойти из-за нового проекта санитарно-эпидемиологических требований. Документ разработал Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, сейчас он находится на утверждении в Роспотребнадзоре

Согласно новым требованиям, бытовую химию будет нельзя перевозить на автомобилях, доставляющих продукты питания. Таким образом, эти категории товаров придется привозить покупателям на разных машинах.

В Ассоциации компаний интернет-торговли напомнили, что сейчас по России за доставку запрашивают 300-350 рублей.

В настоящее время пищевые и непищевые продукты доставляют совместно. При этом в Ассоциации компаний интернет-торговли заверяют, что прямой контакт химии и продуктов исключен — товары защищены первичной и вторичной упаковкой, а также размещаются в разных секциях автомобиля.

В Роспотребнадзоре, комментируя поправки, пояснили "Известиям", что при совместной перевозке, в том числе ручной, существует риск загрязнения продуктов питания веществами, которые могут вызвать у человека аллергическую или токсическую реакцию.

Доставка товаров на дом стала популярна у россиян в период самоизоляции.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков заявил РИА Новости, что российская торговля справилась с вызовами, которые весной поставила перед отраслью пандемия коронавируса, и готова к любому варианту развития ситуации с COVID-19.