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"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
Доставка товаров повседневного спроса в России может подорожать в два раза. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T15:25
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
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Расплодили ведомств и каждая хочет показать свою работу, что бы доказать, что не зря государство выделяет на их содержание денег. А по факту только вредят , взвинчивая цены для народа!
165
Лоббировние условий для коммерческих курьерских фирм принадлежащим женам, детишкам, друзьям. Лишние бумажки и проверяющие. Решается тайно в узком кругу.. Прикрывают всё это сомнительной пользой и очень неубедительными доводами. Рассчитано на дурачков.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155958/74/1559587412_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_232208254eb75537ad034fe6751322b1.jpg
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60
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика

"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза

06:27 06.08.2020 (обновлено: 15:25 06.08.2020)
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© Depositphotos / BelchonockДоставка из интернет-магазина
Доставка из интернет-магазина
© Depositphotos / Belchonock
Доставка из интернет-магазина. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Доставка товаров повседневного спроса в России может подорожать в два раза. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли главному санитарному врачу страны Анне Поповой.
Как утверждается в обращении, это может произойти из-за нового проекта санитарно-эпидемиологических требований. Документ разработал Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, сейчас он находится на утверждении в Роспотребнадзоре.
Согласно новым требованиям, бытовую химию будет нельзя перевозить на автомобилях, доставляющих продукты питания. Таким образом, эти категории товаров придется привозить покупателям на разных машинах.
В Ассоциации компаний интернет-торговли напомнили, что сейчас по России за доставку запрашивают 300-350 рублей.
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В настоящее время пищевые и непищевые продукты доставляют совместно. При этом в Ассоциации компаний интернет-торговли заверяют, что прямой контакт химии и продуктов исключен — товары защищены первичной и вторичной упаковкой, а также размещаются в разных секциях автомобиля.
В Роспотребнадзоре, комментируя поправки, пояснили "Известиям", что при совместной перевозке, в том числе ручной, существует риск загрязнения продуктов питания веществами, которые могут вызвать у человека аллергическую или токсическую реакцию.
Доставка товаров на дом стала популярна у россиян в период самоизоляции.
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Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков заявил РИА Новости, что российская торговля справилась с вызовами, которые весной поставила перед отраслью пандемия коронавируса, и готова к любому варианту развития ситуации с COVID-19.
По его словам, в случае второй волны распространения коронавируса нового периода ажиотажного спроса на товары в России, скорее всего, не будет. Он полагает, что граждане, столкнувшись в марте с неопределенностью из-за коронавируса, поняли, что рисков дефицита продуктов или взрывного роста цен нет.
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
Популярные комментарии
Расплодили ведомств и каждая хочет показать свою работу, что бы доказать, что не зря государство выделяет на их содержание денег. А по факту только вредят , взвинчивая цены для народа!
6 августа, 06:52
А Александр Великий
14812608
Лоббировние условий для коммерческих курьерских фирм принадлежащим женам, детишкам, друзьям. Лишние бумажки и проверяющие. Решается тайно в узком кругу.. Прикрывают всё это сомнительной пользой и очень неубедительными доводами. Рассчитано на дурачков.
6 августа, 07:06
llj2
13416808
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