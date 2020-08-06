https://ria.ru/20200806/1575427792.html
Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетных пусков комплексами "Искандер-М" во время сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T06:16
2020-08-06T10:08
россия
искандер-м
министерство обороны рф (минобороны рф)
астраханская область
безопасность
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https://ria.ru/20200803/1575285208.html
Андрей Филин
красиво , но ................. было бы интересно увидеть само попадание и что осталось от цели.......
36
13
россия
астраханская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, искандер-м, министерство обороны рф (минобороны рф), астраханская область, безопасность