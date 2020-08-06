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Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетных пусков комплексами "Искандер-М" во время сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:08
россия
искандер-м
министерство обороны рф (минобороны рф)
астраханская область
безопасность
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красиво , но ................. было бы интересно увидеть само попадание и что осталось от цели.......
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13
россия
астраханская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575427769_0:267:987:822_1400x0_80_0_0_e2c343732321bf7ab0f56e3489493ba0.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, искандер-м, министерство обороны рф (минобороны рф), астраханская область, безопасность

Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"

06:16 06.08.2020 (обновлено: 10:08 06.08.2020)
10077
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетных пусков комплексами "Искандер-М" во время сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
На кадры попал ракетный удар по объектам условного противника. Также запечатлена подготовка экипажей к стрельбам.
На учениях военные отработали нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое. Ракетные удары наносились в составе разведывательно-ударных комплексов исходя из данных, поступавших от беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".
Как сообщили в Минобороны, все условные цели, находящиеся на расстоянии 90 километров, были поражены с высокой точностью.
Ракетный комплекс Искандер-М
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393623316
Обсудить 13
РоссияИскандер-ММинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Астраханская областьБезопасность
Популярные комментарии
красиво , но ................. было бы интересно увидеть само попадание и что осталось от цели.......
6 августа, 07:06
Андрей Филин
3221001
Ура!
6 августа, 06:46
Арсений Новиков
2230005
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