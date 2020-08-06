Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"

На кадры попал ракетный удар по объектам условного противника. Также запечатлена подготовка экипажей к стрельбам.

На учениях военные отработали нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое. Ракетные удары наносились в составе разведывательно-ударных комплексов исходя из данных, поступавших от беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".