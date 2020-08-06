Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575427733.html
В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
Полиция в США задержала трех подростков, которые в попытке уйти от погони проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:52
дональд трамп
ак-47
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_20796f768030f92c9690e823bcec91f3.jpg
https://ria.ru/20200214/1564805792.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_20796f768030f92c9690e823bcec91f3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_7eebc614489671dfb777613876a5c794.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_45941cf4bbb8b43184ab1744b2148897.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, ак-47, сша, в мире

В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47

05:53 06.08.2020 (обновлено: 10:52 06.08.2020)
0
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Полиция в США задержала трех подростков, которые в попытке уйти от погони проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде с оружием и магазином с 14 патронами в рюкзаке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Как сообщили в полиции Палм-Бич, инцидент произошел в конце прошлой недели. Правоохранители заметили троих 15-летних подростков в припаркованной машине в трех километрах от Мар-а-Лаго. Когда те увидели полицейских, то попытались скрыться. Наткнувшись на второй полицейский автомобиль, подростки покинули машину, перелезли через ограждение Мар-а-Лаго и попытались спрятаться.
Полиция с помощью вертолета и служебной собаки вскоре обнаружила подростков, однако те успели выбросить рюкзак с "АК-47 с 14 патронами", заявил представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник.
"Они понятия не имели, где оказались", — добавил он, отметив, что подросткам повезло, что в поместье в тот момент не было президента или членов его семьи, иначе нарушителей ждала бы встреча с вооруженными агентами Секретной службы.
Подростки взяты под стражу и ожидают решения суда.
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. 24 декабря 2017
14 февраля, 22:31
Китаянку, проникшую в резиденцию Трампа, приговорили к тюремному сроку
000000
Обсудить 0
Дональд ТрампАК-47СШАВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала