https://ria.ru/20200806/1575427733.html
В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
Полиция в США задержала трех подростков, которые в попытке уйти от погони проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T05:53
2020-08-06T10:52
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дональд трамп, ак-47, сша, в мире
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Полиция в США
задержала трех подростков, которые в попытке уйти от погони проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа
в Мар-а-Лаго во Флориде с оружием и магазином с 14 патронами в рюкзаке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на полицию.
Как сообщили в полиции Палм-Бич, инцидент произошел в конце прошлой недели. Правоохранители заметили троих 15-летних подростков в припаркованной машине в трех километрах от Мар-а-Лаго. Когда те увидели полицейских, то попытались скрыться. Наткнувшись на второй полицейский автомобиль, подростки покинули машину, перелезли через ограждение Мар-а-Лаго и попытались спрятаться.
Полиция с помощью вертолета и служебной собаки вскоре обнаружила подростков, однако те успели выбросить рюкзак с "АК-47
с 14 патронами", заявил представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник.
"Они понятия не имели, где оказались", — добавил он, отметив, что подросткам повезло, что в поместье в тот момент не было президента или членов его семьи, иначе нарушителей ждала бы встреча с вооруженными агентами Секретной службы.
Подростки взяты под стражу и ожидают решения суда.