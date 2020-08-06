В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47

Как сообщили в полиции Палм-Бич, инцидент произошел в конце прошлой недели. Правоохранители заметили троих 15-летних подростков в припаркованной машине в трех километрах от Мар-а-Лаго. Когда те увидели полицейских, то попытались скрыться. Наткнувшись на второй полицейский автомобиль, подростки покинули машину, перелезли через ограждение Мар-а-Лаго и попытались спрятаться.

"Они понятия не имели, где оказались", — добавил он, отметив, что подросткам повезло, что в поместье в тот момент не было президента или членов его семьи, иначе нарушителей ждала бы встреча с вооруженными агентами Секретной службы.