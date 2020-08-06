Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200806/1575427654.html
Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила компанию Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T05:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
facebook
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201002_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_23946e87d9c527d33404ce9910396d69.jpg
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201002_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_23946e87d9c527d33404ce9910396d69.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201002_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7521354e224aaf7c11dee0ca7fb92f29.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201002_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_3a3ba7f25e1edbaba217fc88bec95ab2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, facebook, дональд трамп, сша, в мире

Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении

05:09 06.08.2020
673
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила компанию Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
Ранее Facebook, решившая бороться с распространением ложной информации о новом коронавирусе и удалять контент с фейками, убрала видео со страницы Трампа. Видео содержит фрагмент интервью американского лидера телеканалу Fox News, где он заявил, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".
"Президент констатировал тот факт, что дети менее подвержены коронавирусу. Новый день, новое проявление откровенной предвзятости Кремниевой долины по отношению к президенту, когда правила распространяются только в одном направлении", - заявила заместитель пресс-секретаря штаба Кортни Парелла.
Facebook впервые удалил пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
1131010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19FacebookДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
Дональд Трамп
В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
Американские доллары
Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
Статуэтка верблюда и свернутый лист золота, найденные у озера Титикака
Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция
В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
Видео пусков ракет комплексами Искандер-М в Астраханской области
Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса
Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
Дональд Трамп в медицинской маске
Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19
Гроб
В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
Замок Бодрум
Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Российские рубли
Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям
Самолет МЧС РФ ИЛ-76
Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния