Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske

Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би. Во втором квартале года американская экономика испытала самый большой спад за послевоенный период: падение ВВП составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отмечает он.

Снижение экономической активности и самый высокий уровень безработицы с 1930-х годов обрушили налоговые поступления, а госрасходы выросли. Также снизилось потребление, упали инвестиции в бизнес и в жилищное строительство, количество новых заявок на пособие по безработице снова стало расти, говорится в материале.

В марте власти направили два триллиона долларов для поддержки экономики, в мае правительство выделило дополнительно три триллиона долларов. В июле началось обсуждение выделения еще триллиона долларов, напоминает автор статьи.

США всегда была хорошая способность к восстановлению, но в этот раз им, вероятно, придется упасть в созданную коронавирусом пропасть еще ниже, прежде чем начнется восстановление, резюмирует издание.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 57,5 тысячи, скончались еще более 1,3 тысячи человек. За все время в Соединенных Штатах выявили 4 771 519 заражений и 156 839 смертей. После заражения выздоровели свыше 1,5 миллиона человек.