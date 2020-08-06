https://ria.ru/20200806/1575427616.html
Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T05:05
2020-08-06T11:26
коронавирус covid-19
сша
экономика
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Экономике сша
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14
сша
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, сша, экономика
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Американской экономике, которая всегда быстро восстанавливается, предстоит пережить самый затяжной кризис в истории. Такое мнение высказывается в статье в датском издании Berlingske
.
Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би. Во втором квартале года американская экономика испытала самый большой спад за послевоенный период: падение ВВП составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отмечает он.
Снижение экономической активности и самый высокий уровень безработицы с 1930-х годов обрушили налоговые поступления, а госрасходы выросли. Также снизилось потребление, упали инвестиции в бизнес и в жилищное строительство, количество новых заявок на пособие по безработице снова стало расти, говорится в материале.
В марте власти направили два триллиона долларов для поддержки экономики, в мае правительство выделило дополнительно три триллиона долларов. В июле началось обсуждение выделения еще триллиона долларов, напоминает автор статьи.
У США
всегда была хорошая способность к восстановлению, но в этот раз им, вероятно, придется упасть в созданную коронавирусом пропасть еще ниже, прежде чем начнется восстановление, резюмирует издание.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 57,5 тысячи, скончались еще более 1,3 тысячи человек. За все время в Соединенных Штатах выявили 4 771 519 заражений и 156 839 смертей. После заражения выздоровели свыше 1,5 миллиона человек.
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