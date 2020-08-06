Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН стратегию защиты Михаила Ефремова в суде, назвав при этом актера "жертвой" адвоката Эльмана Пашаева

"Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии-поселения", — заявил Островский.

При этом он назвал Ефремова "жертвой" своего же защитника.

"Я все это воспринимаю через призму вероятного психологического заболевания адвоката Пашаева. Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат. Поэтому я считаю, что Ефремов находится в руках шарлатана, и для меня это очень печально и жалко", — добавил юрист.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Во время первого слушания по существу в Пресненском суде Москвы Ефремов не признал вину в ДТП . "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?" — заявил он. При этом защитник актера ранее заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.