https://ria.ru/20200806/1575427383.html
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН стратегию защиты Михаила Ефремова в суде, назвав при этом актера "жертвой" адвоката... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T04:27
2020-08-06T11:00
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200801/1575254623.html
https://ria.ru/20200806/1575426241.html
Time Traveler
Ефремов жертва ГД, которая разрешает водителям напиваться на суше и после творить бог знает что за рулем. Запретить водителям пить вообще!
131
АНДРЕЙ КОННИН
Какой многообещающий тандем: пропивший мозг и совесть лицедей и неадекватный шарлатан-адвокат. Представление будет очень интересным.
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москва
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН
стратегию защиты Михаила Ефремова
в суде, назвав при этом актера "жертвой" адвоката Эльмана Пашаева
.
"Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии-поселения", — заявил Островский.
При этом он назвал Ефремова "жертвой" своего же защитника.
"Я все это воспринимаю через призму вероятного психологического заболевания адвоката Пашаева. Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат. Поэтому я считаю, что Ефремов находится в руках шарлатана, и для меня это очень печально и жалко", — добавил юрист.
Смертельное ДТП в центре Москвы
Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова
— госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Во время первого слушания по существу в Пресненском суде Москвы Ефремов не признал вину в ДТП
. "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?" — заявил он. При этом защитник актера ранее заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.
Согласно экспертизе, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.