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Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН стратегию защиты Михаила Ефремова в суде, назвав при этом актера "жертвой" адвоката... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:00
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Ефремов жертва ГД, которая разрешает водителям напиваться на суше и после творить бог знает что за рулем. Запретить водителям пить вообще!
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Какой многообещающий тандем: пропивший мозг и совесть лицедей и неадекватный шарлатан-адвокат. Представление будет очень интересным.
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москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева

04:27 06.08.2020 (обновлено: 11:00 06.08.2020)
137240
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН стратегию защиты Михаила Ефремова в суде, назвав при этом актера "жертвой" адвоката Эльмана Пашаева.
"Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии-поселения", — заявил Островский.
Иван Охлобыстин
1 августа, 14:14
Охлобыстин рассказал о гипнотическом влиянии адвоката Пашаева на Ефремова
При этом он назвал Ефремова "жертвой" своего же защитника.
"Я все это воспринимаю через призму вероятного психологического заболевания адвоката Пашаева. Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат. Поэтому я считаю, что Ефремов находится в руках шарлатана, и для меня это очень печально и жалко", — добавил юрист.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Во время первого слушания по существу в Пресненском суде Москвы Ефремов не признал вину в ДТП. "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?" — заявил он. При этом защитник актера ранее заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.
Согласно экспертизе, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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475496141230
Обсудить 41
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ефремов жертва ГД, которая разрешает водителям напиваться на суше и после творить бог знает что за рулем. Запретить водителям пить вообще!
6 августа, 07:53
Time Traveler
90710033
Какой многообещающий тандем: пропивший мозг и совесть лицедей и неадекватный шарлатан-адвокат. Представление будет очень интересным.
6 августа, 05:31
АНДРЕЙ КОННИН
107112315
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