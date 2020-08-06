Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Начало загрузки ядерного топлива в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами этих работ.
Таким образом начнется этап физического пуска энергоблока, добавил собеседник агентства.
Всего в активную зону реактора предстоит загрузить 163 тепловыделяющие сборки. Затем, после ряда операций, последует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки будет постепенно повышаться.
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Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. По планам, это должно произойти осенью. Далее предстоят опытно-промышленная эксплуатация энергоблока с постепенным выходом на проектную мощность. Как ранее сообщало министерство энергетики Белоруссии, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №1 БелАЭС запланирован на начало 2021 года.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
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