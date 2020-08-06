Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС

Всего в активную зону реактора предстоит загрузить 163 тепловыделяющие сборки. Затем, после ряда операций, последует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки будет постепенно повышаться.