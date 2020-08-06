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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200806/1575427298.html
Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
Начало загрузки ядерного топлива в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами этих работ. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T04:17
ядерные технологии
белорусская аэс
белоруссия
в мире
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За свой счёт строим АЭС, нам хамят, обвиняют во всех смертных грехах, арестовывают наших граждан под надуманным предлогом.......... Почему позволяют к нам так относится, и наша власть молчит? Может наш гарант не настоящий? СМИ слепили образ мудрого взвешанного политика, так ли это? Складывается впечатление что гарант не взвешанный а не решительный...... Видимо Лукашенко это точно знает.
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155285/65/1552856526_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_daf977f5d5fc016551bf42f2c67b174f.jpg
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РИА Новости
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60
белорусская аэс, белоруссия, в мире

Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС

03:51 06.08.2020 (обновлено: 04:17 06.08.2020)
3393
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Начало загрузки ядерного топлива в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами этих работ.
Таким образом начнется этап физического пуска энергоблока, добавил собеседник агентства.
Всего в активную зону реактора предстоит загрузить 163 тепловыделяющие сборки. Затем, после ряда операций, последует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки будет постепенно повышаться.
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Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. По планам, это должно произойти осенью. Далее предстоят опытно-промышленная эксплуатация энергоблока с постепенным выходом на проектную мощность. Как ранее сообщало министерство энергетики Белоруссии, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №1 БелАЭС запланирован на начало 2021 года.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
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Ядерные технологииБелорусская АЭСБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
За свой счёт строим АЭС, нам хамят, обвиняют во всех смертных грехах, арестовывают наших граждан под надуманным предлогом.......... Почему позволяют к нам так относится, и наша власть молчит? Может наш гарант не настоящий? СМИ слепили образ мудрого взвешанного политика, так ли это? Складывается впечатление что гарант не взвешанный а не решительный...... Видимо Лукашенко это точно знает.
6 августа, 06:42
Арсений Новиков
700004
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