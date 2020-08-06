https://ria.ru/20200806/1575427150.html
В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, сообщается на сайте Главного военного следственного РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T03:31
2020-08-06T09:34
амур (река)
хабаровск
происшествия
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https://ria.ru/20200805/1575389321.html
Владислав Сусков
Цэ не крымский мост. Остальное будут строить на костях и за копейки
57
Арсений Новиков
Пострадавшим здоровья, командиров под суд.
51
9
амур (река)
хабаровск
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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амур (река), хабаровск, происшествия
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске
, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета
России.
В пресс-службе Восточного военного округа ранее сообщили, что в среду 20 военнослужащих железнодорожных войск в ходе плановых учений занимались наведением мостовой переправы в районе поселка Тельмана на границе Хабаровского края и Еврейской автономной области. Тогда говорилось о двух пострадавших при обрушении.
Инцидент, как уточнили в Следственном комитете, произошел 5 августа в 6:30 мск. При строительстве моста произошло "продольное смещение и складывание пролетов эстакады".
Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".