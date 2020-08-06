В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

В пресс-службе Восточного военного округа ранее сообщили, что в среду 20 военнослужащих железнодорожных войск в ходе плановых учений занимались наведением мостовой переправы в районе поселка Тельмана на границе Хабаровского края и Еврейской автономной области. Тогда говорилось о двух пострадавших при обрушении.