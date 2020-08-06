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В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, сообщается на сайте Главного военного следственного РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T09:34
амур (река)
хабаровск
происшествия
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https://ria.ru/20200805/1575389321.html
Цэ не крымский мост. Остальное будут строить на костях и за копейки
57
Пострадавшим здоровья, командиров под суд.
51
9
амур (река)
хабаровск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/120374/76/1203747617_0:0:3108:1749_1400x0_80_0_0_4d5b95adc15618a54d6584cbd5d0606c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
амур (река), хабаровск, происшествия

В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

03:31 06.08.2020 (обновлено: 09:34 06.08.2020)
38333
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащие железнодорожных войск
Военнослужащие железнодорожных войск
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Военнослужащие железнодорожных войск. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
В пресс-службе Восточного военного округа ранее сообщили, что в среду 20 военнослужащих железнодорожных войск в ходе плановых учений занимались наведением мостовой переправы в районе поселка Тельмана на границе Хабаровского края и Еврейской автономной области. Тогда говорилось о двух пострадавших при обрушении.
Инцидент, как уточнили в Следственном комитете, произошел 5 августа в 6:30 мск. При строительстве моста произошло "продольное смещение и складывание пролетов эстакады".
Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
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131052333058
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Амур (река)ХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
Цэ не крымский мост. Остальное будут строить на костях и за копейки
6 августа, 06:53
Владислав Сусков
13200537
Пострадавшим здоровья, командиров под суд.
6 августа, 06:49
Арсений Новиков
4511211
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