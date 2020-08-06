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Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
Стоимость изготовления первой модернизированной ракеты-носителя "Ангара-А5М" для проведения летных испытаний с космодрома Восточный составит 6 миллиардов... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T03:17
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россия
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ангара (ракета)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"

03:17 06.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса"
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Стоимость изготовления первой модернизированной ракеты-носителя "Ангара-А5М" для проведения летных испытаний с космодрома Восточный составит 6 миллиардов рублей, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
В октябре 2019 года генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов сообщил РИА Новости, что первый старт "Ангары-А5М" с Восточного намечается в конце 2024 года.
В материалах "Роскосмоса" на сайте госзакупкок говорится, что на изготовление первой "Ангары-А5М" в 2023-2024 годах планируется потратить 6,1 миллиарда рублей, второй в 2023-2025 годах - 6,2 миллиарда рублей.
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Отмечается, что летные испытания ракеты "Ангара" на Восточном включают три пуска: первый в 2023 году с использованием простой "Ангары-А5", второй и третий в 2024 и 2025 годах с помощью модернизированной "Ангары-А5М".
Ракета "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М. Это позволит ей выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК - 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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