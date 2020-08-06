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Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
Финансирование создания и испытаний ракет-носителей "Ангара" для космодрома Восточный увеличено в 1,7 раза - с 26 до 45 миллиардов рублей на период до 2026... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T03:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, восточный (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза

03:06 06.08.2020 (обновлено: 03:24 06.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет "Ангара" на стенде государственной корпорации "Роскосмос"
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Финансирование создания и испытаний ракет-носителей "Ангара" для космодрома Восточный увеличено в 1,7 раза - с 26 до 45 миллиардов рублей на период до 2026 года. Это следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
В 2015 году на опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Амур" по созданию космического ракетного комплекса тяжелого класса на Восточном на период по 2025 год планировалось выделить 32,4 миллиарда рублей. В 2018 году эту сумму сократили до 26,2 миллиарда рублей. На эти деньги планировалось разработать ракету "Ангара-А5" для Восточного и провести ее летные испытания, включающие три пуска.
В материалах "Роскосмоса", что теперь на ОКР "Амур" должны потратить 45,5 миллиарда рублей.
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса
30 июля, 03:03Хочу стать космонавтом
Источник: вторую ракету "Ангара" отправят в Плесецк в августе
В апреле сообщалось, что "Роскосмос" хочет увеличить финансирование ОКР "Амур" до 65 миллиардов рублей. В пресс-службе госкорпорации тогда пояснили РИА Новости, что это связано с созданием модернизированной ракеты "Ангара-А5М", которая также будет использоваться для пилотируемых пусков.
В конце июня стало известно, что стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у ее предшественника "Протона-М". В Роскосмосе тогда пояснили, что высокая стоимость ракеты обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением. При этом в госкорпорации заверили, что при серийном производстве стоимость "Ангары-А5" приблизится к рыночной.
Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары-А5" с Восточного планируется в 2023 году с беспилотным космическим кораблем "Орел". Второй и третий старты намечаются в 2024 году снова с беспилотным кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом. С 2019 года на Восточном идет строительство стартового комплекса для "Ангары".
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Логотип госкорпорации Роскосмос
23 июля, 03:17Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" создаст водородный двигатель для "Ангары"
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Хочу стать космонавтомРоссияВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
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Кому то летать а кому то бюджет пилить
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Сергей Веселов
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