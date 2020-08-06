Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Финансирование создания и испытаний Финансирование создания и испытаний ракет-носителей "Ангара" для космодрома Восточный увеличено в 1,7 раза - с 26 до 45 миллиардов рублей на период до 2026 года. Это следует из материалов " Роскосмоса ", размещенных на сайте госзакупок.

В 2015 году на опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Амур" по созданию космического ракетного комплекса тяжелого класса на Восточном на период по 2025 год планировалось выделить 32,4 миллиарда рублей. В 2018 году эту сумму сократили до 26,2 миллиарда рублей. На эти деньги планировалось разработать ракету "Ангара-А5" для Восточного и провести ее летные испытания, включающие три пуска.

В материалах "Роскосмоса", что теперь на ОКР "Амур" должны потратить 45,5 миллиарда рублей.

В апреле сообщалось, что "Роскосмос" хочет увеличить финансирование ОКР "Амур" до 65 миллиардов рублей. В пресс-службе госкорпорации тогда пояснили РИА Новости, что это связано с созданием модернизированной ракеты "Ангара-А5М", которая также будет использоваться для пилотируемых пусков.

В конце июня стало известно, что стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у ее предшественника "Протона-М" . В Роскосмосе тогда пояснили, что высокая стоимость р акеты обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве Омске , а также штучным изготовлением. При этом в госкорпорации заверили, что при серийном производстве стоимость "Ангары-А5" приблизится к рыночной.

Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары-А5" с Восточного планируется в 2023 году с беспилотным космическим кораблем "Орел". Второй и третий старты намечаются в 2024 году снова с беспилотным кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом. С 2019 года на Восточном идет строительство стартового комплекса для "Ангары".