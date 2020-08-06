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Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Актер Станислав Садальский заявил, что для него театр "Современник" в своем прежнем виде "умер" сразу после смерти художественного руководителя Галины Волчек... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:06
культура
россия
галина волчек
современник (театр)
сергей гармаш
станислав садальский
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Я не понимаю, почему скоморохи так лаются из-за помещения? Есть крыша над головой, есть сцена, есть скоморохи - чего им не хватает? Я полагаю, что скоморохи - это скандальные людишки, каждый из которых считает себя самым уникальным, и на этой почве они лаются друг с другом. Я полагаю, что навести порядок можно только если театром будет командовать человек типа Карабаса-Барабаса. Только такой руководитель может прекратить склоки и заставить скоморохов соблюдать дисциплину.
106
Подумаешь, ещё один угробленный театр! Сколько их уже было. В СССР не только делали калоши, но и создавали великие театры. А в современной России изгаляются над советскими калошами и гробят культуру.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, галина волчек, современник (театр), сергей гармаш, станислав садальский

Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"

03:02 06.08.2020 (обновлено: 11:06 06.08.2020)
13932
© Алексей Филиппов Актер Станислав Садальский
 Актер Станислав Садальский
© Алексей Филиппов
Актер Станислав Садальский. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Актер Станислав Садальский заявил, что для него театр "Современник" в своем прежнем виде "умер" сразу после смерти художественного руководителя Галины Волчек. Такое мнение он высказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

"Театр — как человек: рождается, живет и умирает. Прежний "Современник" же умер с уходом Галины Борисовны. Я не знаю, каким будет новый театр — возможно, он будет лучше, а быть может, и хуже", — сказал Садальский.

По мнению актера, сегодня в этом театре нет такого лидера, который смог бы сравниться с Волчек. Именно это является причиной скандалов внутри "Современника" с последующим уходом из него артистов, полагает Садальский.
Скандал в "Современнике" разгорелся из-за открытого письма, в котором актер Сергей Гармаш объявил об уходе из театра из-за несогласия с новым руководством. По его мнению, новый худрук Виктор Рыжаков нарушил заветы Галины Волчек, превратив его в "модное место".
Галина Волчек скончалась 26 декабря 2019 года. Ей было 86 лет.
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КультураРоссияГалина ВолчекСовременник (театр)Сергей ГармашСтанислав Садальский
Популярные комментарии
Я не понимаю, почему скоморохи так лаются из-за помещения? Есть крыша над головой, есть сцена, есть скоморохи - чего им не хватает? Я полагаю, что скоморохи - это скандальные людишки, каждый из которых считает себя самым уникальным, и на этой почве они лаются друг с другом. Я полагаю, что навести порядок можно только если театром будет командовать человек типа Карабаса-Барабаса. Только такой руководитель может прекратить склоки и заставить скоморохов соблюдать дисциплину.
6 августа, 07:06
ИВИрина Высоцкая
47630050
Подумаешь, ещё один угробленный театр! Сколько их уже было. В СССР не только делали калоши, но и создавали великие театры. А в современной России изгаляются над советскими калошами и гробят культуру.
6 августа, 04:46
АНДРЕЙ КОННИН
38022010
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