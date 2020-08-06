https://ria.ru/20200806/1575426898.html
Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Актер Станислав Садальский заявил, что для него театр "Современник" в своем прежнем виде "умер" сразу после смерти художественного руководителя Галины Волчек... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T03:02
2020-08-06T11:06
культура
россия
галина волчек
современник (театр)
сергей гармаш
станислав садальский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156339/28/1563392802_0:0:3330:1874_1400x0_80_0_0_2394f68476a093f157f5ab148536eebb.jpg
https://ria.ru/20200801/1575246630.html
Ирина Высоцкая
Я не понимаю, почему скоморохи так лаются из-за помещения? Есть крыша над головой, есть сцена, есть скоморохи - чего им не хватает? Я полагаю, что скоморохи - это скандальные людишки, каждый из которых считает себя самым уникальным, и на этой почве они лаются друг с другом. Я полагаю, что навести порядок можно только если театром будет командовать человек типа Карабаса-Барабаса. Только такой руководитель может прекратить склоки и заставить скоморохов соблюдать дисциплину.
106
АНДРЕЙ КОННИН
Подумаешь, ещё один угробленный театр! Сколько их уже было. В СССР не только делали калоши, но и создавали великие театры. А в современной России изгаляются над советскими калошами и гробят культуру.
52
19
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156339/28/1563392802_0:0:3330:1874_1400x0_80_0_0_2394f68476a093f157f5ab148536eebb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156339/28/1563392802_219:0:2950:2048_1400x0_80_0_0_f9aae1ddfc61dff7030ba45fe837065b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156339/28/1563392802_560:0:2608:2048_1400x0_80_0_0_6047148d121defcc208dc40b22b7b75f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, галина волчек, современник (театр), сергей гармаш, станислав садальский