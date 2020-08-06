https://ria.ru/20200806/1575426843.html
Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк, пожаловавшаяся на избиение охранниками на пляже в Турции, могла пострадать от рук своего молодого человека, об этом... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T02:51
2020-08-06T11:09
турция
украина
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575379879.html
https://ria.ru/20200802/1575266985.html
АНДРЕЙ КОННИН
В этой истории всё замечательно: украинская "топ-модель" (интерсно, кто эти звания присваивает и каким сертификатом подтверждается?), турецкий бой-френд неизвестного происхождения со смешным именем, нефтяной магнат, пьяная драка. Кино, да и только.
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Фёдор Сергеев
Баран Гюнеш. Имя у парня хорошее. Недавно большой праздник был - он не пострадал?
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турция
украина
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, украина, в мире
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинская
топ-модель Дарья Кирилюк, пожаловавшаяся на избиение охранниками на пляже в Турции
, могла пострадать от рук своего молодого человека, об этом сообщает издание Strana.ua
со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах.
Как заявил собеседник издания, молодой человек Кирилюк, уроженец Турции с американским гражданством Баран Гюнеш, якобы приревновал украинку к состоятельному нефтяному магнату из одной из арабских стран.
По его словам, девушка в день инцидента действительно вступила в конфликт с гостями пляжного клуба Момо, завязалась потасовка. Охранники клуба, разнимавшие дерущихся, несколько раз ударили Кирилюк и выставили ее из помещения, сообщил источник в турецкой полиции.
"Но затем потасовка продолжилась уже на улице, модель попала своему парню под горячую руку. Есть свидетель, который видел, как девушку бил ее парень. Самые серьезные побои нанес девушке именно он, но в заявлении полиции модель об этом умолчала и утверждает, что ее жестоко избили охранники клуба", — рассказал собеседник издания.
Ранее Кирилюк написала в инстаграме, что стала жертвой нападения охранников на пляже Момо. По ее словам, всего были избиты четыре девушки. Администрация пляжа заявила, что инцидент произошел вне его территории и его сотрудники не имеют к нему отношения. Пляж, где, предположительно, произошло избиение Кирилюк, закрыт на 15 дней.