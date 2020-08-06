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Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19
Американская компания Facebook удалила видео с аккаунта президента США Дональда Трампа, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе, сообщает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T02:12
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коронавирус covid-19, facebook, дональд трамп, сша, в мире

Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19

02:12 06.08.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американская компания Facebook удалила видео с аккаунта президента США Дональда Трампа, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе, сообщает телеканал NBC News.
Ранее Facebook заявлял, что будет бороться с распространением ложной информации о новом коронавирусе и обещал удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями.
Как отмечает телеканал, со страницы Трампа был удалено видео с фрагментом его интервью телеканалу Fox News, во время которого президент США заявил, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".
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"В этом видео содержатся ложные заявления, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики касательно содержащей вред дезинформации о COVID", - приводит телеканал слова представителя Facebook.
Телеканал подчеркивает, что это первый раз, когда Facebook удаляет пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 696 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19FacebookДональд ТрампСШАВ мире
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