https://ria.ru/20200806/1575426735.html
Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19
Американская компания Facebook удалила видео с аккаунта президента США Дональда Трампа, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе, сообщает... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T02:12
2020-08-06T02:12
коронавирус covid-19
facebook
дональд трамп
сша
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, facebook, дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Американская компания Facebook
удалила видео с аккаунта президента США Дональда Трампа, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе
, сообщает телеканал NBC News
.
Ранее Facebook заявлял, что будет бороться с распространением ложной информации о новом коронавирусе и обещал удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями.
Как отмечает телеканал, со страницы Трампа был удалено видео с фрагментом его интервью телеканалу Fox News, во время которого президент США заявил, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".
"В этом видео содержатся ложные заявления, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики касательно содержащей вред дезинформации о COVID", - приводит телеканал слова представителя Facebook.
Телеканал подчеркивает, что это первый раз, когда Facebook удаляет пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 696 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.