Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575426681.html
Эксперт рассказал, как очистить интернет от ненужной информации о себе
Интернет — это огромное пространство, где содержится масса информации о людях, компаниях и предметах. Не всегда эта информация имеет позитивный характер, а... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:52
денис кусков
интернет
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1400x0_80_0_0_dde81dde2a94604c7757fc19495c10da.jpg
https://ria.ru/20200805/1575379394.html
Судя по заоловку в статье должно быть всего одно слово - никак!
44
Статья ни о чем! Как очистить информацию? - Никак! Гениально!
13
14
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1400x0_80_0_0_dde81dde2a94604c7757fc19495c10da.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_247:0:2978:2048_1400x0_80_0_0_a74a71c79458a27d42e178c9f57297e5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_588:0:2636:2048_1400x0_80_0_0_987d5d2efb73d9bfef100642afcb4032.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис кусков, интернет, технологии

Эксперт рассказал, как очистить интернет от ненужной информации о себе

02:16 06.08.2020 (обновлено: 10:52 06.08.2020)
14517
© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Интернет — это огромное пространство, где содержится масса информации о людях, компаниях и предметах. Не всегда эта информация имеет позитивный характер, а удалить ее зачастую бывает очень сложно, рассказал агентству Прайм генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
"Информация о вас может находится на миллионах сайтов, нажатием одной кнопки все удалить невозможно. Да и вряд ли кто-то станет поочередно договариваться с каждым отдельным ресурсом, который перепечатал, например, вашу биографию", — объясняет эксперт.
Как правило, удаление нежелательной информации происходит по решению суда. К примеру, если госслужащий захочет удалить в интернете какую-то информацию из своей биографии, ему нужно будет доказать в суде, что это ложь, отмечает Кусков.
Apple Touch Bar на новых ноутбуках MacBook Pro
Вчера, 02:17
Эксперт рассказал, какие негласные правила есть в интернете
6305310175
Обсудить 14
Денис КусковИнтернетТехнологии
Популярные комментарии
Судя по заоловку в статье должно быть всего одно слово - никак!
6 августа, 08:03
True Story
3950000
Статья ни о чем! Как очистить информацию? - Никак! Гениально!
6 августа, 10:08
ААнтивирус
1210000
Рекомендуем
Замок Бодрум
Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Российские рубли
Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
Американские доллары
Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
Актер Станислав Садальский
Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Сотрудник полиции
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Военный конвой США в Сирии
СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Ты кто?": Лоза раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
Дипломаты ответили на претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Женщина жарит рыбу на сковородке
Диетолог рассказала, какое масло выбрать для жарки
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
Военнослужащие железнодорожных войск
В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния