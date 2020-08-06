Эксперт рассказал, как очистить интернет от ненужной информации о себе

"Информация о вас может находится на миллионах сайтов, нажатием одной кнопки все удалить невозможно. Да и вряд ли кто-то станет поочередно договариваться с каждым отдельным ресурсом, который перепечатал, например, вашу биографию", — объясняет эксперт.

Как правило, удаление нежелательной информации происходит по решению суда. К примеру, если госслужащий захочет удалить в интернете какую-то информацию из своей биографии, ему нужно будет доказать в суде, что это ложь, отмечает Кусков.