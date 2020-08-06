Диетолог рассказала, какое масло выбрать для жарки

Жарить продукты лучше всего на сухой сковороде или на гриле. Но многие предпочитают делать это на сливочном масле. Если в свежем виде оно безопасно, то для жарки продуктов его лучше не использовать, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Ирина Бережная.

"В свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно в разумных количествах. Также оно реабилитировано в плане влияния на холестериновый обмен. А вот что касается жареных продуктов, тут сливочное масло лучше не использовать. При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания", – предупредила Ирина Бережная.

"Сало – продукт очень интересный по своей структуре, тоже не имеет отрицательного влияния на холестериновый обмен. Его можно использовать для приготовления блюд, но при длительном использовании и высоких температурах будет очень высокая калорийность, и, соответственно, возможно появление тех же свободных радикалов. Хотя и в меньшей степени, чем в сливочном масле. Жарить продукты лучше на оливковом масле, потому что это единственное масло, которое не дает образования свободных радикалов при высоких температурах", – рассказала радио Sputnik Ирина Бережная.