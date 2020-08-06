Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575426587.html
Диетолог рассказала, какое масло выбрать для жарки
Использовать сливочное масло для жарки продуктов может быть опасно. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T02:01
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568178647_0:206:3072:1934_1400x0_80_0_0_5af115e32b17fbc6305b1a06689aac52.jpg
https://ria.ru/20200804/1575331292.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568178647_0:206:3072:1934_1400x0_80_0_0_5af115e32b17fbc6305b1a06689aac52.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568178647_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_453938fd42e17b06d7a0a1a1cd4bcf17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568178647_927:0:2975:2048_1400x0_80_0_0_cd37b5913a9362ed8d4e3fc81be82699.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, общество

Диетолог рассказала, какое масло выбрать для жарки

02:01 06.08.2020
5503
© РИА Новости / Илья ПиталевЖенщина жарит рыбу на сковородке
Женщина жарит рыбу на сковородке
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Использовать сливочное масло для жарки продуктов может быть опасно. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
Жарить продукты лучше всего на сухой сковороде или на гриле. Но многие предпочитают делать это на сливочном масле. Если в свежем виде оно безопасно, то для жарки продуктов его лучше не использовать, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Ирина Бережная.
"В свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно в разумных количествах. Также оно реабилитировано в плане влияния на холестериновый обмен. А вот что касается жареных продуктов, тут сливочное масло лучше не использовать. При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания", – предупредила Ирина Бережная.
Для приготовления блюд можно использовать сало, но и это – не лучший выбор, отметила диетолог.
"Сало – продукт очень интересный по своей структуре, тоже не имеет отрицательного влияния на холестериновый обмен. Его можно использовать для приготовления блюд, но при длительном использовании и высоких температурах будет очень высокая калорийность, и, соответственно, возможно появление тех же свободных радикалов. Хотя и в меньшей степени, чем в сливочном масле. Жарить продукты лучше на оливковом масле, потому что это единственное масло, которое не дает образования свободных радикалов при высоких температурах", – рассказала радио Sputnik Ирина Бережная.
Смузи
4 августа, 03:51
Диетологи рассказали, от какого десерта лучше отказаться
44672247
Обсудить 5
Здоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Актер Станислав Садальский
Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Российские рубли
Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям
Замок Бодрум
Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Ты кто?": Лоза раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП
Сотрудник полиции
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
Журналистка ГТРК Камчатка Александра Новикова
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
Американские доллары
Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
Дональд Трамп
В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
Военнослужащие железнодорожных войск
В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
Военный конвой США в Сирии
СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния