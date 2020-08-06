Трамп, назвавший взрыв в Бейруте нападением, усомнился в этой версии

Пентагона его не поддержали в этом мнении. Днем ранее американский лидер предположил, что взрыв в Ливане был "нападением", но чиновники Белого дома иего не поддержали в этом мнении.

"Никто еще этого не знает", - сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя взрыв в Бейруте.

"Некоторые думают, что это было нападение, некоторые — что нет. В любом случае, это было ужасное событие", - добавил глава Белого дома.

При этом он все равно предположил, что речь могла идти об "ужасном взрывном устройстве".