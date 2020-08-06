https://ria.ru/20200806/1575426486.html
Трамп, назвавший взрыв в Бейруте нападением, усомнился в этой версии
Никто не знает, был ли взрыв в Бейруте нападением или нет, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T01:21
2020-08-06T04:32
взрыв в бейруте
дональд трамп
сша
бейрут
ливан
в мире
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бейрут
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, дональд трамп, сша, бейрут, ливан, в мире
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости.
Никто не знает, был ли взрыв в Бейруте
нападением или нет, заявил президент США Дональд Трамп
.
Днем ранее американский лидер предположил, что взрыв в Ливане был "нападением", но чиновники Белого дома и Пентагона
его не поддержали в этом мнении.
"Никто еще этого не знает", - сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя взрыв в Бейруте.
"Некоторые думают, что это было нападение, некоторые — что нет. В любом случае, это было ужасное событие", - добавил глава Белого дома.
При этом он все равно предположил, что речь могла идти об "ужасном взрывном устройстве".
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, более 135 человек погибли и около пяти тысяч пострадали. Многие до сих пор считаются пропавшими.