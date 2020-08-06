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Госдепартамент США опубликовал доклад об основах "российской пропаганды"
Госдепартамент опубликовал в среду доклад "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды", в котором систематизирует свою концепцию "российской... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T06:56
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Госдепартамент США опубликовал доклад об основах "российской пропаганды"

00:54 06.08.2020 (обновлено: 06:56 06.08.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Госдепартамент опубликовал в среду доклад "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды", в котором систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием.
"Российская экосистема дезинформации и пропаганды — это совокупность официальных, подручных и не атрибутированных коммуникационных каналов и платформ, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй. Эта экосистема состоит из пяти основных опор: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и дезинформация с помощью деятельности в киберпространстве. Кремль несет прямую ответственность за культивирование этой тактики и платформ — это часть его программы по использованию информации в качестве оружия", - говорится в докладе.
В частности, в качестве примеров дезинформации приводятся заголовки Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "Россия 24" и других. В частности, примером дезинформации названа публикация РИА Новости "(Премьеру Великобритании) Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких". Доказательств того, что это дезинформация, не приводится.
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По заявлению госдепа, "российской дезинформации" противопоставлены организованные усилия, которым напрямую намерены помогать США.
"Экосистема дезинформации и пропаганды, которую продолжает культивировать Россия, не остается без оппонентов. Ему противостоит процветающее сообщество по противостоянию дезинформации, которое состоит из правительств, организаций гражданского общества, ученых, прессы, частного сектора и граждан по всему миру, которые отказываются терпеть эту тактику. Госдепартамент предлагает данный доклад в качестве вклада в эти совместные усилия", - говорится в документе.
Госдепартамент США запросил 138 миллионов долларов бюджетных средств в 2021 году на "противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России". Кремль и МИД РФ в прошлом неоднократно опровергали обвинения в адрес России в дезинформации.
В США существует государственное агентство по иностранному вещанию - материнская структура "Голоса Америки" и радио "Свобода/Свободная Европа", которые Минюст РФ включил в список иноагентов наряду с другими СМИ. Организация, которая с 1994 года называлась Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), была переименована в 2018 году в Агентство США по глобальным СМИ (USAGM). В его рамках производятся телепрограммы, но почти исключительно для интернет-вещания. Агентство целиком финансируется из бюджета США, в 2017 году его расходы составили 748 миллионов долларов.
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