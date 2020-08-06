Госдепартамент США опубликовал доклад об основах "российской пропаганды"

"Российская экосистема дезинформации и пропаганды — это совокупность официальных, подручных и не атрибутированных коммуникационных каналов и платформ, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй. Эта экосистема состоит из пяти основных опор: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и дезинформация с помощью деятельности в киберпространстве. Кремль несет прямую ответственность за культивирование этой тактики и платформ — это часть его программы по использованию информации в качестве оружия", - говорится в докладе.

"Экосистема дезинформации и пропаганды, которую продолжает культивировать Россия, не остается без оппонентов. Ему противостоит процветающее сообщество по противостоянию дезинформации, которое состоит из правительств, организаций гражданского общества, ученых, прессы, частного сектора и граждан по всему миру, которые отказываются терпеть эту тактику. Госдепартамент предлагает данный доклад в качестве вклада в эти совместные усилия", - говорится в документе.

Госдепартамент США запросил 138 миллионов долларов бюджетных средств в 2021 году на "противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России". Кремль и МИД РФ в прошлом неоднократно опровергали обвинения в адрес России в дезинформации.

В США существует государственное агентство по иностранному вещанию - материнская структура "Голоса Америки" и радио "Свобода/Свободная Европа", которые Минюст РФ включил в список иноагентов наряду с другими СМИ. Организация, которая с 1994 года называлась Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), была переименована в 2018 году в Агентство США по глобальным СМИ (USAGM). В его рамках производятся телепрограммы, но почти исключительно для интернет-вещания. Агентство целиком финансируется из бюджета США, в 2017 году его расходы составили 748 миллионов долларов.