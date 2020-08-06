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"Ты кто?": Лоза раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в эфире радиостанции "Говорит Москва" отказ актера Михаила Ефремова в суде признать вину в деле о смертельном ДТП в центре... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T00:38
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
юрий лоза
михаил ефремов
москва
происшествия
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Этот-то куда лезет, в каждой бочке затычка. Вину должен устанавливать суд. А Ефремов не помнит ничего - бухой был вусмерть. Если он будет что-то утверждать хоть что-то, по поводу своей вины или нет - это будет чистейшей воды лжесвидетельство.
271
Тот же вопрос вам - если вы не понимаете даже термина "лжесвидетельство", который неприменим к обвиняемому в этом контексте, то куда лезете вы? Не говоря уже о сути дела. По-вашему, если уделаться алкоголем и наркотой до беспамятства, это освобождает от признания вины при очевидных для адекватных свидетелей обстоятельствах?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, юрий лоза, михаил ефремов, москва, происшествия

"Ты кто?": Лоза раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП

00:38 06.08.2020
65033
© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в эфире радиостанции "Говорит Москва" отказ актера Михаила Ефремова в суде признать вину в деле о смертельном ДТП в центре Москвы.
"По-моему, он сам себе портит отношение к нему. Если было какое-то сочувствие, то оно пропадет после этих заявлений. Если раньше кто-то пытался его как-то защищать, то я думаю, что после такого заявления у народа уже полностью пропадут даже остатки хорошего отношения. Говоришь сначала одно, а потом другое. Ты кто?" – задался вопросом Лоза.
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
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Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
Он напомнил, что существует задокументированные съемки с камер, которые всегда можно показать.
"Если не помнишь — посмотри, может, вспомнишь", - посоветовал музыкант.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Через несколько дней после ДТП Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.
Во время первого слушания по существу в Пресненском суде Москвы Ефремов не признал вину в ДТП. "Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?" — заявил актер.
Согласно экспертизе, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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684156111737
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваЮрий ЛозаМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Этот-то куда лезет, в каждой бочке затычка. Вину должен устанавливать суд. А Ефремов не помнит ничего - бухой был вусмерть. Если он будет что-то утверждать хоть что-то, по поводу своей вины или нет - это будет чистейшей воды лжесвидетельство.
6 августа, 00:45
ВПВацлав Петров
142007248
Тот же вопрос вам - если вы не понимаете даже термина "лжесвидетельство", который неприменим к обвиняемому в этом контексте, то куда лезете вы? Не говоря уже о сути дела. По-вашему, если уделаться алкоголем и наркотой до беспамятства, это освобождает от признания вины при очевидных для адекватных свидетелей обстоятельствах?
6 августа, 01:21
Иван Панаев
24100005
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