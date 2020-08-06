"Ты кто?": Лоза раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП

"По-моему, он сам себе портит отношение к нему. Если было какое-то сочувствие, то оно пропадет после этих заявлений. Если раньше кто-то пытался его как-то защищать, то я думаю, что после такого заявления у народа уже полностью пропадут даже остатки хорошего отношения. Говоришь сначала одно, а потом другое. Ты кто?" – задался вопросом Лоза.

Он напомнил, что существует задокументированные съемки с камер, которые всегда можно показать.

"Если не помнишь — посмотри, может, вспомнишь", - посоветовал музыкант.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Через несколько дней после ДТП Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.

Во время первого слушания по существу в Пресненском суде Москвы Ефремов не признал вину в ДТП. "Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?" — заявил актер.