Некоторым безработным предложили платить по десять тысяч рублей

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутаты от Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами, право на получение ежемесячной выплаты в размере десять тысяч рублей, сообщил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

"Законопроект ЛДПР предполагает предоставление неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем, усыновителем или опекуном, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей - с ежегодной индексацией", - написал Нилов.

В пояснительной записке авторы отмечают, что неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за инвалидом или престарелым человеком, предусмотрено предоставление ежемесячных компенсационных выплат. С 1 июля 2008 года ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере 1,2 тысячи рублей, ее индексация указом не предусмотрена.

"Учитывая, что уход за инвалидом I группы крайне сложен и осуществляется, как правило, оставившими свою работу членами семьи в объеме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня, размер компенсационной выплаты по уходу, который не увеличивался с 2008 года, является недопустимо низким", - уверены разработчики.

В то же время, указывают парламентарии, лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства, установлена ежемесячная выплата за уход с 1 июля 2019 года в размере десяти тысяч рублей. Ее индексация также не предусмотрена.

"Столь огромная разница в размерах выплат лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы и инвалидом с детства I группы, вызывает социальную напряженность, чувство социальной несправедливости", - считают авторы законопроекта.