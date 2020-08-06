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Некоторым безработным предложили платить по десять тысяч рублей
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами, право на получение... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T04:29
россия
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
россия, госдума рф, общество

Некоторым безработным предложили платить по десять тысяч рублей

00:23 06.08.2020 (обновлено: 04:29 06.08.2020)
12711
© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами, право на получение ежемесячной выплаты в размере десять тысяч рублей, сообщил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Авторами проекта также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Дмитрий Свищев, Никита Березин и сенатор Сергей Леонов.
"Законопроект ЛДПР предполагает предоставление неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем, усыновителем или опекуном, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей - с ежегодной индексацией", - написал Нилов.
В пояснительной записке авторы отмечают, что неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за инвалидом или престарелым человеком, предусмотрено предоставление ежемесячных компенсационных выплат. С 1 июля 2008 года ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере 1,2 тысячи рублей, ее индексация указом не предусмотрена.
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"Учитывая, что уход за инвалидом I группы крайне сложен и осуществляется, как правило, оставившими свою работу членами семьи в объеме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня, размер компенсационной выплаты по уходу, который не увеличивался с 2008 года, является недопустимо низким", - уверены разработчики.
В то же время, указывают парламентарии, лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства, установлена ежемесячная выплата за уход с 1 июля 2019 года в размере десяти тысяч рублей. Ее индексация также не предусмотрена.
"Столь огромная разница в размерах выплат лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы и инвалидом с детства I группы, вызывает социальную напряженность, чувство социальной несправедливости", - считают авторы законопроекта.
Финансировать соответствующие расходы предлагается за счет средств федерального бюджета. Вступление федерального закона в силу предусмотрено с 1 января 2021 года.
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