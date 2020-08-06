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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200806/1575425845.html
СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии
Незаконная американская военная база в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийская газета Al-Watan. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:49
война в сирии
сирия
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Явно намекают валите от сюда пока еще не поздно.
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Если бы Асад ушел и Россия не помогла, там бы давно был бы такой «халифат», весь мир хлебнул бы. Это не ваши трусливые нацики в укре
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сирия, сша, в мире

СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии

00:05 06.08.2020 (обновлено: 11:49 06.08.2020)
72819
© AP Photo / Baderkhan AhmadВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Незаконная американская военная база в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийская газета Al-Watan.
По утверждению издания, базу, расположенную в городе аш-Шаддади, атаковали неизвестные.
В последние месяцы в СМИ регулярно появляются сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зоре. В Пентагоне эту информацию отрицают.
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Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор без законных на то оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных нефтегазовых месторождений.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные нормы. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.
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8955174918
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Война в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Явно намекают валите от сюда пока еще не поздно.
6 августа, 00:17
Дмитрий Осипов
28661004
Если бы Асад ушел и Россия не помогла, там бы давно был бы такой «халифат», весь мир хлебнул бы. Это не ваши трусливые нацики в укре
6 августа, 00:38
СНСергей Н
26400006
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