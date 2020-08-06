СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор без законных на то оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных нефтегазовых месторождений.