Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Археологи из Университета штата Пенсильвания (США) и Брюссельского свободного университета обнаружили недалеко от северо-восточного берега озера Титикака (находится на границе Перу и Боливии) 500-летнюю каменную коробку, Археологи из Университета штата Пенсильвания (США) и Брюссельского свободного университета обнаружили недалеко от северо-восточного берега озера Титикака (находится на границе Перу и Боливии) 500-летнюю каменную коробку, сообщает SCI News.

По информации издания, в ней находилась лама, вырезанная из ракушки и небольшой предмет цилиндрической формы, покрытый золотой фольгой. Скорее всего, они были предназначены для ритуала жертвоприношения у инков.

В XV – XVI веках их империя простиралась по всем Андам, и одним из центральных мест как раз было озеро Титикака. Этот регион был важен для жителей не только богатыми природными ресурсами и стратегическим расположением, но и имел священное значение. Инки утверждали, что произошли в этих местах.

"Мы знали, что они совершали какие-то ритуальные подношения, – прокомментировал доктор Хосе М. Каприлес, исследователь на кафедре антропологии в Университете штата Пенсильвания. – Летописи XVI – XVII веков указывают на то, что это были подводные жертвы".

Обнаруженная коробка как раз доказывает эту теорию. На ее сторонах выточены небольшие отверстия и насечки, которые, вероятно, удерживали веревки, чтобы предмет можно было опустить в воду с лодки или плота.

По словам археологов, эта находка имеет важное значение для науки. С ее помощью они попробуют установить взаимосвязь между империей инков и местными общинами, проживающими на озере Титикака до того, как в эти места вторглись европейцы.