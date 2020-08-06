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Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
Археологи из Университета штата Пенсильвания (США) и Брюссельского свободного университета обнаружили недалеко от северо-восточного берега озера Титикака... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T05:07
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353
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новости культуры, боливия, перу, сша

Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений

05:07 06.08.2020
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© Фото : Université libre de BruxellesСтатуэтка верблюда и свернутый лист золота, найденные у озера Титикака
Статуэтка верблюда и свернутый лист золота, найденные у озера Титикака
© Фото : Université libre de Bruxelles
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Археологи из Университета штата Пенсильвания (США) и Брюссельского свободного университета обнаружили недалеко от северо-восточного берега озера Титикака (находится на границе Перу и Боливии) 500-летнюю каменную коробку, сообщает SCI News.
По информации издания, в ней находилась лама, вырезанная из ракушки и небольшой предмет цилиндрической формы, покрытый золотой фольгой. Скорее всего, они были предназначены для ритуала жертвоприношения у инков.
В XV – XVI веках их империя простиралась по всем Андам, и одним из центральных мест как раз было озеро Титикака. Этот регион был важен для жителей не только богатыми природными ресурсами и стратегическим расположением, но и имел священное значение. Инки утверждали, что произошли в этих местах.

"Мы знали, что они совершали какие-то ритуальные подношения, – прокомментировал доктор Хосе М. Каприлес, исследователь на кафедре антропологии в Университете штата Пенсильвания. – Летописи XVI – XVII веков указывают на то, что это были подводные жертвы".

Обнаруженная коробка как раз доказывает эту теорию. На ее сторонах выточены небольшие отверстия и насечки, которые, вероятно, удерживали веревки, чтобы предмет можно было опустить в воду с лодки или плота.
По словам археологов, эта находка имеет важное значение для науки. С ее помощью они попробуют установить взаимосвязь между империей инков и местными общинами, проживающими на озере Титикака до того, как в эти места вторглись европейцы.
Однако подводный мир все еще остается неисследованным, поэтому, как отметил доктор Кристоф Делер из Брюссельского свободного университета, ученых ждет "много сюрпризов".
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