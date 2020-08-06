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Туризм
https://ria.ru/20200806/1575413157.html
Эксперты рассказали, как туристы этим летом проводят отпуск
Более 60 процентов туристов, опрошенных онлайн-сервисом, этим летом планируют или уже совершили поездку по России, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:48
туристы
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туризм
туризм
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, отдых, туризм, новости - туризм

Эксперты рассказали, как туристы этим летом проводят отпуск

10:48 06.08.2020
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© Depositphotos / dnaumoidСплав по реке Пистайоки в Карелии
Сплав по реке Пистайоки в Карелии
© Depositphotos / dnaumoid
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Более 60 процентов туристов, опрошенных онлайн-сервисом, этим летом планируют или уже совершили поездку по России, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты компании провели исследование среди 2500 пользователей и выяснили, какие виды путешествий оказались востребованы.
Более четверти (26 процентов) опрошенных сказали, что запланировали отпуск на море.
Каникулы на природе – в горах, заповедниках — интересуют 16 процентов респондентов.
Еще 13 процентов — хотят навестить родных и друзей в других городах. Столько же — отправятся в экскурсионную поездку.
Любителей активного отдыха среди российских туристов оказалось несколько меньше – сплавляться по рекам и ходить в походы планируют только восемь процентов пользователей.
Примечательно, что каждый пятый турист признался, что хотел бы поехать в путешествие по России, но не может позволить себе такую поездку. Столько же респондентов сказали, что принципиально не хотят путешествовать по своей стране.
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