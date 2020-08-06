Эксперты рассказали, как туристы этим летом проводят отпуск

Сплав по реке Пистайоки в Карелии

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Более 60 процентов туристов, опрошенных онлайн-сервисом, этим летом планируют или уже совершили поездку по России, сообщает Ostrovok.ru.

Специалисты компании провели исследование среди 2500 пользователей и выяснили, какие виды путешествий оказались востребованы.

Более четверти (26 процентов) опрошенных сказали, что запланировали отпуск на море.

Каникулы на природе – в горах, заповедниках — интересуют 16 процентов респондентов.

Еще 13 процентов — хотят навестить родных и друзей в других городах. Столько же — отправятся в экскурсионную поездку.

Любителей активного отдыха среди российских туристов оказалось несколько меньше – сплавляться по рекам и ходить в походы планируют только восемь процентов пользователей.