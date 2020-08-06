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https://ria.ru/20200806/1575411565.html
В первом фильме о Гарри Поттере волшебные палочки заменили на пистолеты
На YouTube разместили видео, в котором авторы проекта Harry Potter With Guns убрали из фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) все магические... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T01:12
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер, youtube

В первом фильме о Гарри Поттере волшебные палочки заменили на пистолеты

01:12 06.08.2020
1455
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. На YouTube разместили видео, в котором авторы проекта Harry Potter With Guns убрали из фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) все магические атрибуты, в том числе волшебные палочки, заменив их огнестрельным оружием.
Так, вместо делюминатора, который собирает свет, профессор Дамблдор просто стреляет по фонарям, Гермиона забывает о заклинаниях, и все вопросы решает с помощью пистолета, а Гарри Поттера в "Лавке Олливандера" выбирает не волшебная палочка, а боевое оружие.
На создание такого фильма, который назвали "Гарри Поттер с пушкой" (Harry Potter with guns), у энтузиастов ушло пять лет. Полную версию можно посмотреть на сайте Potter With Guns.
Оказалось, что авторы ролика, когда "давали" главным персонажам из доброй сказки в руки пистолеты и ружья, хотели всех заставить задуматься: не слишком ли часто в Голливуде показывают оружие?.
"Все-таки пистолет – это машина для убийства, и цель у нее одна – убить", – говорится на сайте Harry Potter With Guns.
Они также разместили подробную инструкцию, в которой сказано, что нужно сделать для того, чтобы помочь остановить насилие с применением оружия.
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
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030010
КультураСтиль жизниКино и сериалыНовости культурыГарри ПоттерYouTube
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