В первом фильме о Гарри Поттере волшебные палочки заменили на пистолеты

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. На YouTube разместили видео, в котором авторы проекта Harry Potter With Guns убрали из фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) все магические атрибуты, в том числе волшебные палочки, заменив их огнестрельным оружием.

Так, вместо делюминатора, который собирает свет, профессор Дамблдор просто стреляет по фонарям, Гермиона забывает о заклинаниях, и все вопросы решает с помощью пистолета, а Гарри Поттера в "Лавке Олливандера" выбирает не волшебная палочка, а боевое оружие.

На создание такого фильма, который назвали "Гарри Поттер с пушкой" (Harry Potter with guns), у энтузиастов ушло пять лет. Полную версию можно посмотреть на сайте Potter With Guns.

Оказалось, что авторы ролика, когда "давали" главным персонажам из доброй сказки в руки пистолеты и ружья, хотели всех заставить задуматься: не слишком ли часто в Голливуде показывают оружие?.

"Все-таки пистолет – это машина для убийства, и цель у нее одна – убить", – говорится на сайте Harry Potter With Guns.