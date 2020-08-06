Тромбонист-виртуоз удивил пользователей, исполнив "Полет шмеля" на лейке

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Британский тромбонист и преподаватель музыки в одной из школ Ньюпорта (Уэльс, Великобритания) Мартин Страуд удивил пользователей в соцсети Facebook, разместив видео, на котором необычным образом исполняет "Полет шмеля" из оперы Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане", Британский тромбонист и преподаватель музыки в одной из школ Ньюпорта (Уэльс, Великобритания) Мартин Страуд удивил пользователей в соцсети Facebook, разместив видео, на котором необычным образом исполняет "Полет шмеля" из оперы Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане", сообщает Classic FM.

"Это не вид искусства, – поясняет Мартин перед тем, как начать садовое представление. – Точным такое исполнение тоже не будет, но зато это весело".

Прикрепив к носику лейки мундштук от тромбона, Страуду удается воспроизвести одно из самых быстрых и техничных произведений в мире. Более того, получившийся звук действительно напоминает, будто в лейку залетел шмель, и теперь пытается выбраться из нее.

В комментариях пользователи оставили множество положительных отзывов, в которых написали, что восхищены мастерством тромбониста: "Правда, звучит как шмель", "У вас невероятное дыхание и чувство юмора. Спасибо за то, сделали мой день", "Отличная работа! Официально вас называю Гамельнским крысоловом (персонаж из немецкой сказки. – Прим.ред.) только шмелей".

На вопрос одной из зрительниц, почему он решил исполнить произведение русского композитора таким образом, Мартин Страуд ответил, что готовил фрагмент для клипа вместе с остальными учителями школы, где он преподает.