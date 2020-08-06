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Тромбонист-виртуоз удивил пользователей, исполнив "Полет шмеля" на лейке
Британский тромбонист и преподаватель музыки в одной из школ Ньюпорта (Уэльс, Великобритания) Мартин Страуд удивил пользователей в соцсети Facebook, разместив... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T03:40
николай римский-корсаков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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николай римский-корсаков, музыка, новости культуры, уэльс, великобритания, ньюпорт (город)

Тромбонист-виртуоз удивил пользователей, исполнив "Полет шмеля" на лейке

03:40 06.08.2020
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© страница в Facebook "Martyn Stroud"Стоп-кадр видео, где музыкант Мартын Страуд играет на лейке
Стоп-кадр видео, где музыкант Мартын Страуд играет на лейке
© страница в Facebook "Martyn Stroud"
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Британский тромбонист и преподаватель музыки в одной из школ Ньюпорта (Уэльс, Великобритания) Мартин Страуд удивил пользователей в соцсети Facebook, разместив видео, на котором необычным образом исполняет "Полет шмеля" из оперы Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане", сообщает Classic FM.
"Это не вид искусства, – поясняет Мартин перед тем, как начать садовое представление. – Точным такое исполнение тоже не будет, но зато это весело".
Прикрепив к носику лейки мундштук от тромбона, Страуду удается воспроизвести одно из самых быстрых и техничных произведений в мире. Более того, получившийся звук действительно напоминает, будто в лейку залетел шмель, и теперь пытается выбраться из нее.
В комментариях пользователи оставили множество положительных отзывов, в которых написали, что восхищены мастерством тромбониста: "Правда, звучит как шмель", "У вас невероятное дыхание и чувство юмора. Спасибо за то, сделали мой день", "Отличная работа! Официально вас называю Гамельнским крысоловом (персонаж из немецкой сказки. – Прим.ред.) только шмелей".
На вопрос одной из зрительниц, почему он решил исполнить произведение русского композитора таким образом, Мартин Страуд ответил, что готовил фрагмент для клипа вместе с остальными учителями школы, где он преподает.
"Мы хотели побудить ребят проявить творческий и веселый подход к занятиям", – объяснил Страуд.
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КультураНиколай Римский-КорсаковМузыкаНовости культурыУэльсВеликобританияНьюпорт (город)
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