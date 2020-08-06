Джонни Депп больше не кривляется, а Рассел Кроу рассержен. Кино недели

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В первую полноценную неделю проката после открытия кинотеатров — сразу несколько экранизаций книг. "В ожидании варваров" покажет жестокого Джонни Деппа и двуличного Роберта Паттинсона, "Любовь между строк" — отношения по переписке. В "Секрете" зрители узнают о тайном незнакомце из прошлого Кэти Холмс, а в "Неистовом" увидят Рассела Кроу в ярости. О наиболее интересных новинках — в материале РИА Новости.

В ожидании Джонни Деппа

Самый "звездный" фильм — "В ожидании варваров" по одноименной книге нобелевского лауреата Джона Кутзее. В нем снялись Джонни Депп, Марк Райлэнс и Роберт Паттинсон.

Действие книги 1980 года происходит в маленьком городе на окраине неизвестной колониальной Империи. Ходят слухи, что вот-вот нападут коренные народы, живущие на границе. Пока местный магистрат (Райлэнс) успокаивает жителей, приезжает жестокий и таинственный полковник Джолл (Депп). Он собирается опередить варваров и провести против них рейд.

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "В ожидании варваров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "В ожидании варваров"

Фильм участвовал в 76-м Венецианском кинофестивале, наград картина не получила, но овации заслужила. В первую очередь благодаря сильным актерским работам. Депп наконец играет по-настоящему мрачного (почти без кривляний и ужимок) персонажа, Паттинсон превращает своего героя в настоящую машину для убийств. А Райлэнс очень трогательно показывает, как изменяется человек, разочаровавшись в идеалах.

Режиссер Сиро Герра прочитал книгу 15 лет назад и сразу понял, что должен сделать экранизацию.

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Паттинсон в фильме "В ожидании варваров" 1 из 5 Паттинсон в фильме "В ожидании варваров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Райлэнс в сцене из фильма "В ожидании варваров" 2 из 5 Райлэнс в сцене из фильма "В ожидании варваров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "В ожидании варваров" 3 из 5 Кадр из фильма "В ожидании варваров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Сцена из фильма "В ожидании варваров" 4 из 5 Сцена из фильма "В ожидании варваров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" Кадр из фильма "В ожидании варваров" 5 из 5 Кадр из фильма "В ожидании варваров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 1 из 5 Паттинсон в фильме "В ожидании варваров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 2 из 5 Райлэнс в сцене из фильма "В ожидании варваров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 3 из 5 Кадр из фильма "В ожидании варваров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 4 из 5 Сцена из фильма "В ожидании варваров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз" 5 из 5 Кадр из фильма "В ожидании варваров" © Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"

"С тех пор я снял несколько фильмов, но жил с ноющим чувством: все, что я делаю, будет неполным до тех пор, пока бесстрашный и многое переживший магистрат, отвечающий за аванпост на краю пустыни, не успокоит паникующих туземцев перед лицом надвигающейся бури на экране", — цитируют режиссера прокатчики.

Картина очень похожа на бурю: такая же устрашающая, сильная и смешивающая эмоции.

О современной любви

© Предоставлено Capella Film Кадр из фильма "Любовь между строк" © Предоставлено Capella Film Кадр из фильма "Любовь между строк"

Другая экранизация — пронзительный фильм "Любовь между строк" о чувствах в эпоху мессенджеров, общения онлайн и эмоционального дефицита.

Главный герой Лео (Александр Фелинг) — успешный лингвист и неудачник в личной жизни, предпочитающий ни с кем не сближаться. У него сложные отношения с девушкой Марленой, матерью, а также младшей сестрой.

© Предоставлено Capella Film Сцена из фильма "Любовь между строк" 1 из 2 Сцена из фильма "Любовь между строк" © Предоставлено Capella Film © Предоставлено Capella Film Кадр из фильма "Любовь между строк" 2 из 2 Кадр из фильма "Любовь между строк" © Предоставлено Capella Film 1 из 2 Сцена из фильма "Любовь между строк" © Предоставлено Capella Film 2 из 2 Кадр из фильма "Любовь между строк" © Предоставлено Capella Film

Однажды он получает электронное сообщение от веб-дизайнера и пианистки Эми (Нора Чирнер), которая ошиблась адресом. Завязывается переписка: сначала они подкалывают друг друга, а потом делятся секретами и переживаниями. Постепенно электронное общение становится для Лео и Эми более реальным и эмоциональным, чем "настоящая жизнь". Возникает вопрос — стоит ли встречаться оффлайн?

"Я решила, что это должен быть важный, философский и современный фильм о любви, — говорит режиссер Ванесса Йопп. — История, которая разворачивается в нашу эпоху онлайн-общения, трогательная и веселая, способная, как и сама книга, заинтересовать широкую публику".

Получился увлекательный e-mail-роман и в то же время мелодрама о трудностях киберэпохи.

© Предоставлено Capella Film Кадр из фильма "Любовь между строк" 1 из 2 Кадр из фильма "Любовь между строк" © Предоставлено Capella Film © Предоставлено Capella Film Сцена из фильма "Любовь между строк" 2 из 2 Сцена из фильма "Любовь между строк" © Предоставлено Capella Film 1 из 2 Кадр из фильма "Любовь между строк" © Предоставлено Capella Film 2 из 2 Сцена из фильма "Любовь между строк" © Предоставлено Capella Film

Тайна Кэти Холмс

В романтической драме "Секрет" по книге Ронды Берн Кэти Холмс предстоит разбираться в любовном треугольнике.

Основная идея — в том, что мысли формируют реальность, а значит, жизнью можно управлять посредством разума и так называемого Закона притяжения. Это и проверит Холмс.

© Megogo Distribution Кадр из фильма "Секрет" © Megogo Distribution Кадр из фильма "Секрет"

Она сыграла Миранду, молодую вдову с тремя детьми. В нее влюбляется Такер (Джерри О’Коннелл), в ресторане которого она работает. Он делает щедрые подарки, в ответ получая лишь дружбу: Миранда слишком ценит независимость.

Внезапно появляется незнакомец Брэй (Джош Лукас): помогает вдове починить крышу после бури и быстро становится "своим". Но Миранда вдруг понимает, что он как-то связан с ее прошлым.

© Megogo Distribution Кадр из фильма "Секрет" 1 из 4 Кадр из фильма "Секрет" © Megogo Distribution © Megogo Distribution Сцена из фильма "Секрет" 2 из 4 Сцена из фильма "Секрет" © Megogo Distribution © Megogo Distribution Фрагмент из фильма "Секрет" 3 из 4 Фрагмент из фильма "Секрет" © Megogo Distribution © Megogo Distribution Кадр из фильма "Секрет" 4 из 4 Кадр из фильма "Секрет" © Megogo Distribution 1 из 4 Кадр из фильма "Секрет" © Megogo Distribution 2 из 4 Сцена из фильма "Секрет" © Megogo Distribution 3 из 4 Фрагмент из фильма "Секрет" © Megogo Distribution 4 из 4 Кадр из фильма "Секрет" © Megogo Distribution

"Порой я просыпаюсь и не могу поверить, что действительно играю в кино, в театре и на телевидении. Я очень благодарна судьбе, — признается Кэти Холмс. — Думаю, публика оценит наш фильм, ведь он дарит надежду. А надежда никогда не выйдет из моды".

Снимали в Луизиане, причем не в туристических местах: продюсеры выбрали северное побережье озера Пончартрейн.

© Megogo Distribution Кадр из фильма "Секрет" © Megogo Distribution Кадр из фильма "Секрет"

"Мы хотели показать Луизиану в непривычном свете, не ограничивать себя пейзажами, которые есть в каждом фильме об этом штате. Нам не нужен был Французский квартал. Наш фильм обращается к простым, настоящим людям, живущим реальной жизнью, которую туристам не демонстрируют", — поясняют создатели.

Новое испытание для Рассела Кроу

Фильм о ярости на дороге со сложным и характерным персонажем в исполнении Рассела Кроу — психологический триллер "Неистовый".

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Неистовый" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Неистовый"

Начало банальное: мать-одиночка Рэйчел (Карен Писториус) опаздывает на работу и выплескивает накопившееся раздражение на незнакомца (Кроу). Простая несдержанность и громкий сигнал на дороге приведут к драматичным последствиям.

Оказывается, этот неизвестный (в картине его ни разу не называют по имени) — очень опасный человек, потерявший работу, жену, разочаровавшийся в мире и считающий, что окружающие не понимают его. Он начинает преследовать Рейчел и мстить ей и всем ее родным.

Рассел Кроу, известный сильными драматическими ролями, тут превзошел самого себя. При этом актер не скрывает, что, прочитав сценарий, подумал: "Ни в коем случае! Я не снимусь в этом фильме! Я и так до смерти перепугался, этот персонаж по-настоящему страшен".

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кроу в фильме "Неистовый" 1 из 3 Кроу в фильме "Неистовый" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Неистовый" 2 из 3 Кадр из фильма "Неистовый" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Писториус в фильме "Неистовый" 3 из 3 Писториус в фильме "Неистовый" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 1 из 3 Кроу в фильме "Неистовый" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 2 из 3 Кадр из фильма "Неистовый" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 3 из 3 Писториус в фильме "Неистовый" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

"А затем я проговорил все это вслух и подумал: "А что меня, собственно, останавливает? Ведь именно такое я всегда ищу. Я всегда стремлюсь к новым испытаниям", — приводят слова актера прокатчики.