Джонни Депп больше не кривляется, а Рассел Кроу рассержен. Кино недели

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В первую полноценную неделю проката после открытия кинотеатров — сразу несколько экранизаций книг. "В ожидании варваров" покажет жестокого Джонни Деппа и двуличного Роберта Паттинсона, "Любовь между строк" — отношения по переписке. В "Секрете" зрители узнают о тайном незнакомце из прошлого Кэти Холмс, а в "Неистовом" увидят Рассела Кроу в ярости. О наиболее интересных новинках — в материале РИА Новости.
В ожидании Джонни Деппа
Самый "звездный" фильм — "В ожидании варваров" по одноименной книге нобелевского лауреата Джона Кутзее. В нем снялись Джонни Депп, Марк Райлэнс и Роберт Паттинсон.
Действие книги 1980 года происходит в маленьком городе на окраине неизвестной колониальной Империи. Ходят слухи, что вот-вот нападут коренные народы, живущие на границе. Пока местный магистрат (Райлэнс) успокаивает жителей, приезжает жестокий и таинственный полковник Джолл (Депп). Он собирается опередить варваров и провести против них рейд.
Фильм участвовал в 76-м Венецианском кинофестивале, наград картина не получила, но овации заслужила. В первую очередь благодаря сильным актерским работам. Депп наконец играет по-настоящему мрачного (почти без кривляний и ужимок) персонажа, Паттинсон превращает своего героя в настоящую машину для убийств. А Райлэнс очень трогательно показывает, как изменяется человек, разочаровавшись в идеалах.
Режиссер Сиро Герра прочитал книгу 15 лет назад и сразу понял, что должен сделать экранизацию.
"С тех пор я снял несколько фильмов, но жил с ноющим чувством: все, что я делаю, будет неполным до тех пор, пока бесстрашный и многое переживший магистрат, отвечающий за аванпост на краю пустыни, не успокоит паникующих туземцев перед лицом надвигающейся бури на экране", — цитируют режиссера прокатчики.
Картина очень похожа на бурю: такая же устрашающая, сильная и смешивающая эмоции.
Другая экранизация — пронзительный фильм "Любовь между строк" о чувствах в эпоху мессенджеров, общения онлайн и эмоционального дефицита.
Главный герой Лео (Александр Фелинг) — успешный лингвист и неудачник в личной жизни, предпочитающий ни с кем не сближаться. У него сложные отношения с девушкой Марленой, матерью, а также младшей сестрой.
Однажды он получает электронное сообщение от веб-дизайнера и пианистки Эми (Нора Чирнер), которая ошиблась адресом. Завязывается переписка: сначала они подкалывают друг друга, а потом делятся секретами и переживаниями. Постепенно электронное общение становится для Лео и Эми более реальным и эмоциональным, чем "настоящая жизнь". Возникает вопрос — стоит ли встречаться оффлайн?
"Я решила, что это должен быть важный, философский и современный фильм о любви, — говорит режиссер Ванесса Йопп. — История, которая разворачивается в нашу эпоху онлайн-общения, трогательная и веселая, способная, как и сама книга, заинтересовать широкую публику".
Получился увлекательный e-mail-роман и в то же время мелодрама о трудностях киберэпохи.
Она сыграла Миранду, молодую вдову с тремя детьми. В нее влюбляется Такер (Джерри О’Коннелл), в ресторане которого она работает. Он делает щедрые подарки, в ответ получая лишь дружбу: Миранда слишком ценит независимость.
Внезапно появляется незнакомец Брэй (Джош Лукас): помогает вдове починить крышу после бури и быстро становится "своим". Но Миранда вдруг понимает, что он как-то связан с ее прошлым.
"Порой я просыпаюсь и не могу поверить, что действительно играю в кино, в театре и на телевидении. Я очень благодарна судьбе, — признается Кэти Холмс. — Думаю, публика оценит наш фильм, ведь он дарит надежду. А надежда никогда не выйдет из моды".
Снимали в Луизиане, причем не в туристических местах: продюсеры выбрали северное побережье озера Пончартрейн.
"Мы хотели показать Луизиану в непривычном свете, не ограничивать себя пейзажами, которые есть в каждом фильме об этом штате. Нам не нужен был Французский квартал. Наш фильм обращается к простым, настоящим людям, живущим реальной жизнью, которую туристам не демонстрируют", — поясняют создатели.
Новое испытание для Рассела Кроу
Фильм о ярости на дороге со сложным и характерным персонажем в исполнении Рассела Кроу — психологический триллер "Неистовый".
Начало банальное: мать-одиночка Рэйчел (Карен Писториус) опаздывает на работу и выплескивает накопившееся раздражение на незнакомца (Кроу). Простая несдержанность и громкий сигнал на дороге приведут к драматичным последствиям.
Оказывается, этот неизвестный (в картине его ни разу не называют по имени) — очень опасный человек, потерявший работу, жену, разочаровавшийся в мире и считающий, что окружающие не понимают его. Он начинает преследовать Рейчел и мстить ей и всем ее родным.
Рассел Кроу, известный сильными драматическими ролями, тут превзошел самого себя. При этом актер не скрывает, что, прочитав сценарий, подумал: "Ни в коем случае! Я не снимусь в этом фильме! Я и так до смерти перепугался, этот персонаж по-настоящему страшен".
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