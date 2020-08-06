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Джонни Депп больше не кривляется, а Рассел Кроу рассержен. Кино недели
В первую полноценную неделю проката после открытия кинотеатров — сразу несколько экранизаций книг. "В ожидании варваров" покажет жестокого Джонни Деппа и... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T08:00
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кино и сериалы
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фильмы 2020, кино и сериалы, что посмотреть , кэти холмс, рассел кроу, роберт паттинсон, джонни депп, луизиана

Джонни Депп больше не кривляется, а Рассел Кроу рассержен. Кино недели

08:00 06.08.2020
9591
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"Кадр из фильма "В ожидании варваров"
Кадр из фильма В ожидании варваров
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В первую полноценную неделю проката после открытия кинотеатров — сразу несколько экранизаций книг. "В ожидании варваров" покажет жестокого Джонни Деппа и двуличного Роберта Паттинсона, "Любовь между строк" — отношения по переписке. В "Секрете" зрители узнают о тайном незнакомце из прошлого Кэти Холмс, а в "Неистовом" увидят Рассела Кроу в ярости. О наиболее интересных новинках — в материале РИА Новости.

В ожидании Джонни Деппа

Самый "звездный" фильм — "В ожидании варваров" по одноименной книге нобелевского лауреата Джона Кутзее. В нем снялись Джонни Депп, Марк Райлэнс и Роберт Паттинсон.
Действие книги 1980 года происходит в маленьком городе на окраине неизвестной колониальной Империи. Ходят слухи, что вот-вот нападут коренные народы, живущие на границе. Пока местный магистрат (Райлэнс) успокаивает жителей, приезжает жестокий и таинственный полковник Джолл (Депп). Он собирается опередить варваров и провести против них рейд.
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"Кадр из фильма "В ожидании варваров"
Кадр из фильма В ожидании варваров
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
Кадр из фильма "В ожидании варваров"
Фильм участвовал в 76-м Венецианском кинофестивале, наград картина не получила, но овации заслужила. В первую очередь благодаря сильным актерским работам. Депп наконец играет по-настоящему мрачного (почти без кривляний и ужимок) персонажа, Паттинсон превращает своего героя в настоящую машину для убийств. А Райлэнс очень трогательно показывает, как изменяется человек, разочаровавшись в идеалах.
Режиссер Сиро Герра прочитал книгу 15 лет назад и сразу понял, что должен сделать экранизацию.
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"

Паттинсон в фильме "В ожидании варваров"

Кадр из фильма В ожидании варваров
1 из 5

Паттинсон в фильме "В ожидании варваров"

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"

Райлэнс в сцене из фильма "В ожидании варваров"

Кадр из фильма В ожидании варваров
2 из 5

Райлэнс в сцене из фильма "В ожидании варваров"

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"Кадр из фильма "В ожидании варваров"
Кадр из фильма В ожидании варваров
3 из 5
Кадр из фильма "В ожидании варваров"
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"

Сцена из фильма "В ожидании варваров"

Кадр из фильма В ожидании варваров
4 из 5

Сцена из фильма "В ожидании варваров"

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"Кадр из фильма "В ожидании варваров"
Кадр из фильма В ожидании варваров
5 из 5
Кадр из фильма "В ожидании варваров"
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
1 из 5

Паттинсон в фильме "В ожидании варваров"

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
2 из 5

Райлэнс в сцене из фильма "В ожидании варваров"

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
3 из 5
Кадр из фильма "В ожидании варваров"
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
4 из 5

Сцена из фильма "В ожидании варваров"

© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"
5 из 5
Кадр из фильма "В ожидании варваров"
© Предоставлено кинокомпанией "Парадиз"

"С тех пор я снял несколько фильмов, но жил с ноющим чувством: все, что я делаю, будет неполным до тех пор, пока бесстрашный и многое переживший магистрат, отвечающий за аванпост на краю пустыни, не успокоит паникующих туземцев перед лицом надвигающейся бури на экране", — цитируют режиссера прокатчики.

Картина очень похожа на бурю: такая же устрашающая, сильная и смешивающая эмоции.

О современной любви

© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Любовь между строк"
Кадр из фильма Любовь между строк
© Предоставлено Capella Film
Кадр из фильма "Любовь между строк"
Другая экранизация — пронзительный фильм "Любовь между строк" о чувствах в эпоху мессенджеров, общения онлайн и эмоционального дефицита.
Главный герой Лео (Александр Фелинг) — успешный лингвист и неудачник в личной жизни, предпочитающий ни с кем не сближаться. У него сложные отношения с девушкой Марленой, матерью, а также младшей сестрой.
© Предоставлено Capella Film

Сцена из фильма "Любовь между строк"

Кадр из фильма Любовь между строк
1 из 2

Сцена из фильма "Любовь между строк"

© Предоставлено Capella Film
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Любовь между строк"
Кадр из фильма Любовь между строк
2 из 2
Кадр из фильма "Любовь между строк"
© Предоставлено Capella Film
1 из 2

Сцена из фильма "Любовь между строк"

© Предоставлено Capella Film
2 из 2
Кадр из фильма "Любовь между строк"
© Предоставлено Capella Film
Однажды он получает электронное сообщение от веб-дизайнера и пианистки Эми (Нора Чирнер), которая ошиблась адресом. Завязывается переписка: сначала они подкалывают друг друга, а потом делятся секретами и переживаниями. Постепенно электронное общение становится для Лео и Эми более реальным и эмоциональным, чем "настоящая жизнь". Возникает вопрос — стоит ли встречаться оффлайн?

"Я решила, что это должен быть важный, философский и современный фильм о любви, — говорит режиссер Ванесса Йопп. — История, которая разворачивается в нашу эпоху онлайн-общения, трогательная и веселая, способная, как и сама книга, заинтересовать широкую публику".

Получился увлекательный e-mail-роман и в то же время мелодрама о трудностях киберэпохи.
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Любовь между строк"
Кадр из фильма Любовь между строк
1 из 2
Кадр из фильма "Любовь между строк"
© Предоставлено Capella Film
© Предоставлено Capella Film

Сцена из фильма "Любовь между строк"

Кадр из фильма Любовь между строк
2 из 2

Сцена из фильма "Любовь между строк"

© Предоставлено Capella Film
1 из 2
Кадр из фильма "Любовь между строк"
© Предоставлено Capella Film
2 из 2

Сцена из фильма "Любовь между строк"

© Предоставлено Capella Film

Тайна Кэти Холмс

В романтической драме "Секрет" по книге Ронды Берн Кэти Холмс предстоит разбираться в любовном треугольнике.
Основная идея — в том, что мысли формируют реальность, а значит, жизнью можно управлять посредством разума и так называемого Закона притяжения. Это и проверит Холмс.
© Megogo DistributionКадр из фильма "Секрет"
Кадр из фильма Секрет
© Megogo Distribution
Кадр из фильма "Секрет"
Она сыграла Миранду, молодую вдову с тремя детьми. В нее влюбляется Такер (Джерри О’Коннелл), в ресторане которого она работает. Он делает щедрые подарки, в ответ получая лишь дружбу: Миранда слишком ценит независимость.
Внезапно появляется незнакомец Брэй (Джош Лукас): помогает вдове починить крышу после бури и быстро становится "своим". Но Миранда вдруг понимает, что он как-то связан с ее прошлым.
© Megogo DistributionКадр из фильма "Секрет"
Кадр из фильма Секрет
1 из 4
Кадр из фильма "Секрет"
© Megogo Distribution
© Megogo Distribution

Сцена из фильма "Секрет"

Кадр из фильма Секрет
2 из 4

Сцена из фильма "Секрет"

© Megogo Distribution
© Megogo Distribution

Фрагмент из фильма "Секрет"

Кадр из фильма Секрет
3 из 4

Фрагмент из фильма "Секрет"

© Megogo Distribution
© Megogo DistributionКадр из фильма "Секрет"
Кадр из фильма Секрет
4 из 4
Кадр из фильма "Секрет"
© Megogo Distribution
1 из 4
Кадр из фильма "Секрет"
© Megogo Distribution
2 из 4

Сцена из фильма "Секрет"

© Megogo Distribution
3 из 4

Фрагмент из фильма "Секрет"

© Megogo Distribution
4 из 4
Кадр из фильма "Секрет"
© Megogo Distribution

"Порой я просыпаюсь и не могу поверить, что действительно играю в кино, в театре и на телевидении. Я очень благодарна судьбе, — признается Кэти Холмс. — Думаю, публика оценит наш фильм, ведь он дарит надежду. А надежда никогда не выйдет из моды".

Снимали в Луизиане, причем не в туристических местах: продюсеры выбрали северное побережье озера Пончартрейн.
© Megogo DistributionКадр из фильма "Секрет"
Кадр из фильма Секрет
© Megogo Distribution
Кадр из фильма "Секрет"

"Мы хотели показать Луизиану в непривычном свете, не ограничивать себя пейзажами, которые есть в каждом фильме об этом штате. Нам не нужен был Французский квартал. Наш фильм обращается к простым, настоящим людям, живущим реальной жизнью, которую туристам не демонстрируют", — поясняют создатели.

Новое испытание для Рассела Кроу

Фильм о ярости на дороге со сложным и характерным персонажем в исполнении Рассела Кроу — психологический триллер "Неистовый".
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Неистовый"
Кадр из фильма Неистовый
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Неистовый"
Начало банальное: мать-одиночка Рэйчел (Карен Писториус) опаздывает на работу и выплескивает накопившееся раздражение на незнакомца (Кроу). Простая несдержанность и громкий сигнал на дороге приведут к драматичным последствиям.
Оказывается, этот неизвестный (в картине его ни разу не называют по имени) — очень опасный человек, потерявший работу, жену, разочаровавшийся в мире и считающий, что окружающие не понимают его. Он начинает преследовать Рейчел и мстить ей и всем ее родным.
Рассел Кроу, известный сильными драматическими ролями, тут превзошел самого себя. При этом актер не скрывает, что, прочитав сценарий, подумал: "Ни в коем случае! Я не снимусь в этом фильме! Я и так до смерти перепугался, этот персонаж по-настоящему страшен".
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Кроу в фильме "Неистовый"

Кадр из фильма Неистовый
1 из 3

Кроу в фильме "Неистовый"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Неистовый"
Кадр из фильма Неистовый
2 из 3
Кадр из фильма "Неистовый"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Писториус в фильме "Неистовый"

Кадр из фильма Неистовый
3 из 3

Писториус в фильме "Неистовый"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 3

Кроу в фильме "Неистовый"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 3
Кадр из фильма "Неистовый"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 3

Писториус в фильме "Неистовый"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

"А затем я проговорил все это вслух и подумал: "А что меня, собственно, останавливает? Ведь именно такое я всегда ищу. Я всегда стремлюсь к новым испытаниям", — приводят слова актера прокатчики.

Фильм показывает, насколько хрупок социальный баланс в обществе и на что способен человек на грани.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалычто посмотретьКэти ХолмсРассел КроуРоберт ПаттинсонДжонни ДеппЛуизиана
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