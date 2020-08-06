https://ria.ru/20200806/1575393823.html
Американка обнаружила в туалете змею
Жительница Форт-Коллинса, штат Колорадо, обнаружила в своем туалете змею, выползающую из унитаза, сообщает KDVR. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T02:32
2020-08-06T02:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, змеи, новости - туризм
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости.
Жительница Форт-Коллинса, штат Колорадо, обнаружила в своем туалете змею, выползающую из унитаза, сообщает
KDVR.
Миранда Стюарт отметила, что это всегда было самым страшным ее кошмаром. Вечером она пошла в туалет, но слив не работал. Тогда девушка наклонилась, чтобы посмотреть, что случилось. И голова змеи появилась на поверхности.
Миранда вызвала сотрудника апартаментов Уэсли Сэнфорда, которому пришлось разобрать унитаз, чтобы достать рептилию. На операцию по освобождению змеи ушло около 40 минут. Ее длина была около полутора метров.
Неизвестно, как змея оказалась в унитазе. Есть предположение, что это домашний питомец одного из соседей. Но владельца не нашли, и Сэнфорд решил забрать рептилию на свое ранчо. Его супруга не возражала против "нового охранника дома". А Миранда Стюарт пока пытается преодолеть новообретенную фобию туалетов.