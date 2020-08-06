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Туризм
https://ria.ru/20200806/1575393823.html
Американка обнаружила в туалете змею
Жительница Форт-Коллинса, штат Колорадо, обнаружила в своем туалете змею, выползающую из унитаза, сообщает KDVR. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T02:32
туризм
туризм
змеи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, змеи, новости - туризм

Американка обнаружила в туалете змею

02:32 06.08.2020
3052
© Фото : страница в Facebook "Miranda Stewart"Змея, обнаруженная в туалете Миранды Стюарт в Форт-Коллинс
Змея, обнаруженная в туалете Миранды Стюарт в Форт-Коллинс
© Фото : страница в Facebook "Miranda Stewart"
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Жительница Форт-Коллинса, штат Колорадо, обнаружила в своем туалете змею, выползающую из унитаза, сообщает KDVR.
© Фото : страница в Facebook "Miranda Stewart"Змея, обнаруженная в туалете Миранды Стюарт в Форт-Коллинс
Змея, обнаруженная в туалете Миранды Стюарт в Форт-Коллинс
© Фото : страница в Facebook "Miranda Stewart"
Миранда Стюарт отметила, что это всегда было самым страшным ее кошмаром. Вечером она пошла в туалет, но слив не работал. Тогда девушка наклонилась, чтобы посмотреть, что случилось. И голова змеи появилась на поверхности.
Миранда вызвала сотрудника апартаментов Уэсли Сэнфорда, которому пришлось разобрать унитаз, чтобы достать рептилию. На операцию по освобождению змеи ушло около 40 минут. Ее длина была около полутора метров.
Неизвестно, как змея оказалась в унитазе. Есть предположение, что это домашний питомец одного из соседей. Но владельца не нашли, и Сэнфорд решил забрать рептилию на свое ранчо. Его супруга не возражала против "нового охранника дома". А Миранда Стюарт пока пытается преодолеть новообретенную фобию туалетов.
Змея в туалете жительницы Тулы
20 января, 16:21
Жительница Тулы обнаружила у себя в туалете змею
042010
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