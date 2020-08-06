Американка обнаружила в туалете змею

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Жительница Форт-Коллинса, штат Колорадо, обнаружила в своем туалете змею, выползающую из унитаза, Жительница Форт-Коллинса, штат Колорадо, обнаружила в своем туалете змею, выползающую из унитаза, сообщает KDVR.

Миранда Стюарт отметила, что это всегда было самым страшным ее кошмаром. Вечером она пошла в туалет, но слив не работал. Тогда девушка наклонилась, чтобы посмотреть, что случилось. И голова змеи появилась на поверхности.

Миранда вызвала сотрудника апартаментов Уэсли Сэнфорда, которому пришлось разобрать унитаз, чтобы достать рептилию. На операцию по освобождению змеи ушло около 40 минут. Ее длина была около полутора метров.