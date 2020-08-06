Без боли и побочных эффектов: создано лекарство из взрывчатки

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В сознании обывателя взрывчатка несет в себе только опасность и разрушение. Но ученые из Бийска на основе гексаазаизовюрцитана — компонента взрывчатого вещества CL-20 — создают новое обезболивающее.

Исследователи из ИПХЭТ СО РАН, которые разрабатывают препарат совместно с Томским НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е. Д. Гольдберга, уверены в безопасности обезболивающего для организма.

Несмотря на то, что CL-20 — мощная взрывчатка, вещество относится к группе химических веществ, обладающих фармакологическими свойствами, которые ученые и намерены использовать.

"Доклинические исследования показали, что препарат обладает выраженным анальгетическим действием на уровне существующих опиоидных анальгетиков", — отметила Дарья Кулагина, кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории медицинской химии ИПХЭТ СО РАН.

Рабочее название препарата — "Тиовюрцин". Вещество не вызывает лекарственной зависимости, угнетения дыхания и повреждения слизистой ЖКТ. Планируется, что препарат будет применяться в нейрохирургии и неврологии.

"Исследования показали, что он может применяться в комплексе с противоопухолевыми средствами, в некоторых случаях приостанавливая развитие опухолей", — рассказала специалист.

Разработанный анальгетик не имеет аналогов, описанных в патентной и научно-медицинской литературе.

Препарат уже прошел несколько этапов доклинических испытаний на грызунах. Результаты показали, что по силе и длительности воздействия разработка превосходит многие известные анальгетики.