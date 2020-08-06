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Без боли и побочных эффектов: создано лекарство из взрывчатки
В сознании обывателя взрывчатка несет в себе только опасность и разрушение. Но ученые из Бийска на основе гексаазаизовюрцитана — компонента взрывчатого вещества РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T10:35
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бийск
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
хорошие новости, бийск

Без боли и побочных эффектов: создано лекарство из взрывчатки

08:00 06.08.2020 (обновлено: 10:35 06.08.2020)
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© Алексей КуденкоЛаборант держит в ладонях лекарственные препараты
Лаборант держит в ладонях лекарственные препараты
© Алексей Куденко
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В сознании обывателя взрывчатка несет в себе только опасность и разрушение. Но ученые из Бийска на основе гексаазаизовюрцитана — компонента взрывчатого вещества CL-20 — создают новое обезболивающее.
Исследователи из ИПХЭТ СО РАН, которые разрабатывают препарат совместно с Томским НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е. Д. Гольдберга, уверены в безопасности обезболивающего для организма.
Несмотря на то, что CL-20 — мощная взрывчатка, вещество относится к группе химических веществ, обладающих фармакологическими свойствами, которые ученые и намерены использовать.

"Доклинические исследования показали, что препарат обладает выраженным анальгетическим действием на уровне существующих опиоидных анальгетиков", — отметила Дарья Кулагина, кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории медицинской химии ИПХЭТ СО РАН.

Рабочее название препарата — "Тиовюрцин". Вещество не вызывает лекарственной зависимости, угнетения дыхания и повреждения слизистой ЖКТ. Планируется, что препарат будет применяться в нейрохирургии и неврологии.
"Исследования показали, что он может применяться в комплексе с противоопухолевыми средствами, в некоторых случаях приостанавливая развитие опухолей", — рассказала специалист.
Разработанный анальгетик не имеет аналогов, описанных в патентной и научно-медицинской литературе.
Лекарства
4 августа, 17:16
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Препарат уже прошел несколько этапов доклинических испытаний на грызунах. Результаты показали, что по силе и длительности воздействия разработка превосходит многие известные анальгетики.
Но до появления в аптеках новому анальгетику предстоит пройти испытания в экспериментальной группе добровольцев, это займет еще несколько лет. После клинических тестов его можно будет запускать в производство.
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