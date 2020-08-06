Поездка в Азов по дороге к морю: золото скифов, единорог и царский обед

В Азов удобно заехать по пути к морю, если вы путешествуете на машине. Основные достопримечательности нетрудно обойти за день.

Во времена Боспорского царства тут был город Танаис. Норвежский археолог, путешественник и писатель Тур Хейердал высказывал предположение, что название "Азов" связано с Асгардом, местом, где жили скандинавские боги — асы. Одна из последних его экспедиций была именно в эти края: он искал следы культа Одина, верховного бога скандинавов.

Научное сообщество с его теорией не согласилось. Как бы то ни было, Азов — древнейший город в Ростовской области, ему более двух тысяч лет. Тесно связан он и с историей казачества, и с именем Петра I.