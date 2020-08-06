Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200806/1575342085.html
Поездка в Азов по дороге к морю: золото скифов, единорог и царский обед
Этот небольшой город в 40 километрах от Ростова-на-Дону — пока не самое популярное место у туристов. Но потенциал есть. Там можно увидеть огромного древнего... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T08:00
коронавирус в россии
туризм
куда поехать
что посмотреть
еда - туризм
туризм
фото - туризм
азов
ростовская область
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339005_0:137:2861:1746_1400x0_80_0_0_7bfb3a574a513b5cb55bcdf6dcb57147.jpg
азов
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339005_0:137:2861:1746_1400x0_80_0_0_7bfb3a574a513b5cb55bcdf6dcb57147.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339005_106:0:2837:2048_1400x0_80_0_0_a3a5caaa1d7a42240af0e33961a6b5f5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339005_447:0:2495:2048_1400x0_80_0_0_a78e3fbde385b8348d8dca76287a7bab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, куда поехать, что посмотреть , еда - туризм, туризм, фото - туризм, азов, ростовская область, ростов-на-дону, еда, фото

Поездка в Азов по дороге к морю: золото скифов, единорог и царский обед

08:00 06.08.2020
9042
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Этот небольшой город в 40 километрах от Ростова-на-Дону — пока не самое популярное место у туристов. Но потенциал есть. Там можно увидеть огромного древнего единорога, золото скифов и необычно развлечься — например, "посидеть" на пороховой бочке. А традиции местного виноделия восходят к временам Петра I. О том, чем заняться в Азове и как туда добраться, — в материале РИА Новости.
© Depositphotos / SvetlanaIsochenko

В Азов удобно заехать по пути к морю, если вы путешествуете на машине. Основные достопримечательности нетрудно обойти за день.

Во времена Боспорского царства тут был город Танаис. Норвежский археолог, путешественник и писатель Тур Хейердал высказывал предположение, что название "Азов" связано с Асгардом, местом, где жили скандинавские боги — асы. Одна из последних его экспедиций была именно в эти края: он искал следы культа Одина, верховного бога скандинавов.

Научное сообщество с его теорией не согласилось. Как бы то ни было, Азов — древнейший город в Ростовской области, ему более двух тысяч лет. Тесно связан он и с историей казачества, и с именем Петра I.

Вид на реку Дон
1 из 10

В Азов удобно заехать по пути к морю, если вы путешествуете на машине. Основные достопримечательности нетрудно обойти за день.

Во времена Боспорского царства тут был город Танаис. Норвежский археолог, путешественник и писатель Тур Хейердал высказывал предположение, что название "Азов" связано с Асгардом, местом, где жили скандинавские боги — асы. Одна из последних его экспедиций была именно в эти края: он искал следы культа Одина, верховного бога скандинавов.

Научное сообщество с его теорией не согласилось. Как бы то ни было, Азов — древнейший город в Ростовской области, ему более двух тысяч лет. Тесно связан он и с историей казачества, и с именем Петра I.

© Depositphotos / SvetlanaIsochenko
CC BY-SA 4.0 / Dmitry89 /

Обязательную самоизоляцию для приезжающих в Ростовскую область из других регионов отменили 29 июня.

Открылись гостиницы, музеи, парки, возобновилось движение прогулочных судов, а с 3 августа заработали аквапарки на открытом воздухе и аттракционы.

В Азов все же стоит приезжать ради музеев, прогулок по крепостным валам и, например, на дегустацию местных вин. Или чтобы попробовать знаменитую донскую уху, которую подают в ресторане с видом на исторические оборонительные сооружения.

Памятник морякам Азовской военной флотилии
2 из 10

Обязательную самоизоляцию для приезжающих в Ростовскую область из других регионов отменили 29 июня.

Открылись гостиницы, музеи, парки, возобновилось движение прогулочных судов, а с 3 августа заработали аквапарки на открытом воздухе и аттракционы.

В Азов все же стоит приезжать ради музеев, прогулок по крепостным валам и, например, на дегустацию местных вин. Или чтобы попробовать знаменитую донскую уху, которую подают в ресторане с видом на исторические оборонительные сооружения.

CC BY-SA 4.0 / Dmitry89 /
CC BY-SA 3.0 / Nadezhda1990 /

С утра можно осмотреть основную экспозицию Азовского музея-заповедника в небольшом красивом особняке (бывшая городская управа). Особенно поражает палеонтологическая коллекция. Там есть, например, скелет кита эоцета, которому более 30 миллионов лет! Мамонты "помоложе" — возрастом 600-800 тысячелетий. А в зале, посвященном охоте на неандертальцев, — единственный в мире скелет кавказского эласмотерия (древнего носорога, или единорога, как его иногда называют), которому полтора миллиона лет. Мультимедийные технологии позволят увидеть, как выглядели и охотились доисторические животные Приазовья. От бронзового века, через греков, скифов, сарматов, готов, печенегов и половцев — к Османской империи и казачеству — Азовскому осадному сидению, когда небольшое войско обороняло крепость. Затем — цари и XX век.

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник
3 из 10

С утра можно осмотреть основную экспозицию Азовского музея-заповедника в небольшом красивом особняке (бывшая городская управа). Особенно поражает палеонтологическая коллекция. Там есть, например, скелет кита эоцета, которому более 30 миллионов лет! Мамонты "помоложе" — возрастом 600-800 тысячелетий. А в зале, посвященном охоте на неандертальцев, — единственный в мире скелет кавказского эласмотерия (древнего носорога, или единорога, как его иногда называют), которому полтора миллиона лет. Мультимедийные технологии позволят увидеть, как выглядели и охотились доисторические животные Приазовья. От бронзового века, через греков, скифов, сарматов, готов, печенегов и половцев — к Османской империи и казачеству — Азовскому осадному сидению, когда небольшое войско обороняло крепость. Затем — цари и XX век.

CC BY-SA 3.0 / Nadezhda1990 /
CC BY-SA 4.0 / Altes /

"Меня поразил музей в Азове, я пришла туда в первую очередь ради коллекции золота, но застряла в зале с огромными скелетами первобытных животных, а потом так увлеклась, что чуть не забыла об основной цели, — рассказывает туристка Галина Мещерская. — Выяснилось, что мне нужно на самый верх. Золото охраняют особо. Сначала человек в форме проверяет билет, лишь потом открывает железную дверь и пропускает в залы".

Скелет кавказского эласмотерия
4 из 10

"Меня поразил музей в Азове, я пришла туда в первую очередь ради коллекции золота, но застряла в зале с огромными скелетами первобытных животных, а потом так увлеклась, что чуть не забыла об основной цели, — рассказывает туристка Галина Мещерская. — Выяснилось, что мне нужно на самый верх. Золото охраняют особо. Сначала человек в форме проверяет билет, лишь потом открывает железную дверь и пропускает в залы".

CC BY-SA 4.0 / Altes /
CC BY-SA 4.0 / Altes /

В коллекции "Сокровища кочевников Евразии" — около 18 тысяч экспонатов от III тысячелетия до нашей эры до IV века нашей эры. Это ювелирные украшения, оружие, предметы быта. В золото наряжали даже лошадей — парадную попону декорировали примерно 15 тысячами пластин из драгоценного металла. Экспозиция показывает, как это выглядело. Попона за две тысячи лет, конечно, истлела, а вот пластины обнаружили в тайнике во время археологических раскопок.

Экспонат Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника
5 из 10

В коллекции "Сокровища кочевников Евразии" — около 18 тысяч экспонатов от III тысячелетия до нашей эры до IV века нашей эры. Это ювелирные украшения, оружие, предметы быта. В золото наряжали даже лошадей — парадную попону декорировали примерно 15 тысячами пластин из драгоценного металла. Экспозиция показывает, как это выглядело. Попона за две тысячи лет, конечно, истлела, а вот пластины обнаружили в тайнике во время археологических раскопок.

CC BY-SA 4.0 / Altes /
CC BY-SA 3.0 / Yablonskij /

Пороховой погреб — своего рода музей под открытым небом. Тут же — половецкие каменные бабы, древние ритуальные изваяния. Детям понравится крепость с тиром, плацем, лазаретом и даже карцером. В крепости проводят квесты и мастер-классы.

Музей Пороховой погреб в Азове
6 из 10

Пороховой погреб — своего рода музей под открытым небом. Тут же — половецкие каменные бабы, древние ритуальные изваяния. Детям понравится крепость с тиром, плацем, лазаретом и даже карцером. В крепости проводят квесты и мастер-классы.

CC BY-SA 3.0 / Yablonskij /
CC BY-SA 4.0 / Ymblanter /

Но основной экспонат, как сообщает сайт музея, — сам пороховой погреб, памятник военно-инженерного искусства XVIII века. В аутентичных интерьерах гид рассказывает о пороховом деле: где хранили взрывчатое вещество, как заряжали пушки. Обратите внимание на диораму "Штурм Азова 18 июля 1696 года" и чертежи Азовской крепости того времени.

Музей Пороховой погреб в Азове
7 из 10

Но основной экспонат, как сообщает сайт музея, — сам пороховой погреб, памятник военно-инженерного искусства XVIII века. В аутентичных интерьерах гид рассказывает о пороховом деле: где хранили взрывчатое вещество, как заряжали пушки. Обратите внимание на диораму "Штурм Азова 18 июля 1696 года" и чертежи Азовской крепости того времени.

CC BY-SA 4.0 / Ymblanter /
CC BY-SA 4.0 / Altes /

Пушки стоят на крепостных валах, с которых открывается впечатляющий вид на порт, дельту Дона и сам Азов. Ежегодно, как правило, в начале августа здесь проводят Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года с реконструкцией битвы за крепость. На этот раз, понятно, все отменили.

Крепостной вал в Азове
8 из 10

Пушки стоят на крепостных валах, с которых открывается впечатляющий вид на порт, дельту Дона и сам Азов. Ежегодно, как правило, в начале августа здесь проводят Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года с реконструкцией битвы за крепость. На этот раз, понятно, все отменили.

CC BY-SA 4.0 / Altes /
© РИА Новости / Светлана Баева

После прогулки стоит пообедать, тем более сделать что это можно практически тут же. Прямо у входа земляного фортификационного сооружения — ресторан со стилизованными под старину интерьерами и видом на исторический памятник с летней веранды. В меню все по-царски. Например, "уха царева из рыбъ разныхъ съ растегаем и поленцемъ паленымъ". А, скажем, картофель, "по желанию господ гостей, может быть запечен и изжарен, отварен аль пюрье". Донская уха по-азовски — одно из коронных блюд региона. Есть даже фестиваль, посвященный этому супу.

Ресторан Крепостной вал в Азове
9 из 10

После прогулки стоит пообедать, тем более сделать что это можно практически тут же. Прямо у входа земляного фортификационного сооружения — ресторан со стилизованными под старину интерьерами и видом на исторический памятник с летней веранды. В меню все по-царски. Например, "уха царева из рыбъ разныхъ съ растегаем и поленцемъ паленымъ". А, скажем, картофель, "по желанию господ гостей, может быть запечен и изжарен, отварен аль пюрье". Донская уха по-азовски — одно из коронных блюд региона. Есть даже фестиваль, посвященный этому супу.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

В Азове действует винодельня, маленькая, но с давней историей. Находится она прямо на въезде в город, а скрывается под вывеской "Фермерская ярмарка". Еще Петр I повелел высадить на окраине "виноградный сад". Небольшая плантация растет и сейчас, но, как рассказывают сотрудники винодельни, из этих ягод напиток не делают, виноматериал везут из Анапы. В Азове можно не только продегустировать вино и купить бутылочку, но и увидеть некоторые этапы производства. И даже проверить зрение, только вместо привычных букв тут другая таблица: "ШИ РАЗ ПИНО ГРИДЖИО МЕРЛО КЬЯНТИ".

Винодельческий цех в Азове
10 из 10

В Азове действует винодельня, маленькая, но с давней историей. Находится она прямо на въезде в город, а скрывается под вывеской "Фермерская ярмарка". Еще Петр I повелел высадить на окраине "виноградный сад". Небольшая плантация растет и сейчас, но, как рассказывают сотрудники винодельни, из этих ягод напиток не делают, виноматериал везут из Анапы. В Азове можно не только продегустировать вино и купить бутылочку, но и увидеть некоторые этапы производства. И даже проверить зрение, только вместо привычных букв тут другая таблица: "ШИ РАЗ ПИНО ГРИДЖИО МЕРЛО КЬЯНТИ".

© РИА Новости / Светлана Баева
6411105
ТуризмКоронавирус в Россиикуда поехатьчто посмотретьЕда - ТуризмТуризмФото - ТуризмАзовРостовская областьРостов-на-ДонуЕда
Рекомендуем
Самолет ИЛ-76 МЧС РФ с российской помощью в аэропорту Бейрута
Третий самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
Статуэтка верблюда и свернутый лист золота, найденные у озера Титикака
Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
Кадр из фильма В ожидании варваров
Джонни Депп больше не кривляется, а Рассел Кроу рассержен. Кино недели
Американские доллары
Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для "спокойной" жизни
Команда единомышленников Гигарамы
Игорь Шиляев: мы не зацикливаемся на гигараме — мы давно ушли дальше
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Бронзовая скульптура мальчика с кувшином, из которого льется целебная вода в Тункинском районе республики Бурятия
Не только Байкал: зачем нужно ехать на курорты Бурятии
Образование клетки из ДНК и хромосом
Темные секреты ДНК. Ученые рассказали об опасности "чистоты крови"
Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2
"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Фрагмент иконы Святые Борис и Глеб
Убийство Бориса и Глеба: о чем умалчивают учебники по истории
Самолет МЧС РФ ИЛ-76
Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Ты кто?": Лоза раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП
Здание Дома правительства РФ
Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
14:41Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
Лента новостейМолния