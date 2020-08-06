Поездка в Азов по дороге к морю: золото скифов, единорог и царский обед

В Азов удобно заехать по пути к морю, если вы путешествуете на машине. Основные достопримечательности нетрудно обойти за день.
Во времена Боспорского царства тут был город Танаис. Норвежский археолог, путешественник и писатель Тур Хейердал высказывал предположение, что название "Азов" связано с Асгардом, местом, где жили скандинавские боги — асы. Одна из последних его экспедиций была именно в эти края: он искал следы культа Одина, верховного бога скандинавов.
Научное сообщество с его теорией не согласилось. Как бы то ни было, Азов — древнейший город в Ростовской области, ему более двух тысяч лет. Тесно связан он и с историей казачества, и с именем Петра I.
В Азов удобно заехать по пути к морю, если вы путешествуете на машине. Основные достопримечательности нетрудно обойти за день.
Во времена Боспорского царства тут был город Танаис. Норвежский археолог, путешественник и писатель Тур Хейердал высказывал предположение, что название "Азов" связано с Асгардом, местом, где жили скандинавские боги — асы. Одна из последних его экспедиций была именно в эти края: он искал следы культа Одина, верховного бога скандинавов.
Научное сообщество с его теорией не согласилось. Как бы то ни было, Азов — древнейший город в Ростовской области, ему более двух тысяч лет. Тесно связан он и с историей казачества, и с именем Петра I.
Обязательную самоизоляцию для приезжающих в Ростовскую область из других регионов отменили 29 июня.
Открылись гостиницы, музеи, парки, возобновилось движение прогулочных судов, а с 3 августа заработали аквапарки на открытом воздухе и аттракционы.
В Азов все же стоит приезжать ради музеев, прогулок по крепостным валам и, например, на дегустацию местных вин. Или чтобы попробовать знаменитую донскую уху, которую подают в ресторане с видом на исторические оборонительные сооружения.
Обязательную самоизоляцию для приезжающих в Ростовскую область из других регионов отменили 29 июня.
Открылись гостиницы, музеи, парки, возобновилось движение прогулочных судов, а с 3 августа заработали аквапарки на открытом воздухе и аттракционы.
В Азов все же стоит приезжать ради музеев, прогулок по крепостным валам и, например, на дегустацию местных вин. Или чтобы попробовать знаменитую донскую уху, которую подают в ресторане с видом на исторические оборонительные сооружения.
С утра можно осмотреть основную экспозицию Азовского музея-заповедника в небольшом красивом особняке (бывшая городская управа). Особенно поражает палеонтологическая коллекция. Там есть, например, скелет кита эоцета, которому более 30 миллионов лет! Мамонты "помоложе" — возрастом 600-800 тысячелетий. А в зале, посвященном охоте на неандертальцев, — единственный в мире скелет кавказского эласмотерия (древнего носорога, или единорога, как его иногда называют), которому полтора миллиона лет. Мультимедийные технологии позволят увидеть, как выглядели и охотились доисторические животные Приазовья. От бронзового века, через греков, скифов, сарматов, готов, печенегов и половцев — к Османской империи и казачеству — Азовскому осадному сидению, когда небольшое войско обороняло крепость. Затем — цари и XX век.
С утра можно осмотреть основную экспозицию Азовского музея-заповедника в небольшом красивом особняке (бывшая городская управа). Особенно поражает палеонтологическая коллекция. Там есть, например, скелет кита эоцета, которому более 30 миллионов лет! Мамонты "помоложе" — возрастом 600-800 тысячелетий. А в зале, посвященном охоте на неандертальцев, — единственный в мире скелет кавказского эласмотерия (древнего носорога, или единорога, как его иногда называют), которому полтора миллиона лет. Мультимедийные технологии позволят увидеть, как выглядели и охотились доисторические животные Приазовья. От бронзового века, через греков, скифов, сарматов, готов, печенегов и половцев — к Османской империи и казачеству — Азовскому осадному сидению, когда небольшое войско обороняло крепость. Затем — цари и XX век.
"Меня поразил музей в Азове, я пришла туда в первую очередь ради коллекции золота, но застряла в зале с огромными скелетами первобытных животных, а потом так увлеклась, что чуть не забыла об основной цели, — рассказывает туристка Галина Мещерская. — Выяснилось, что мне нужно на самый верх. Золото охраняют особо. Сначала человек в форме проверяет билет, лишь потом открывает железную дверь и пропускает в залы".
"Меня поразил музей в Азове, я пришла туда в первую очередь ради коллекции золота, но застряла в зале с огромными скелетами первобытных животных, а потом так увлеклась, что чуть не забыла об основной цели, — рассказывает туристка Галина Мещерская. — Выяснилось, что мне нужно на самый верх. Золото охраняют особо. Сначала человек в форме проверяет билет, лишь потом открывает железную дверь и пропускает в залы".
В коллекции "Сокровища кочевников Евразии" — около 18 тысяч экспонатов от III тысячелетия до нашей эры до IV века нашей эры. Это ювелирные украшения, оружие, предметы быта. В золото наряжали даже лошадей — парадную попону декорировали примерно 15 тысячами пластин из драгоценного металла. Экспозиция показывает, как это выглядело. Попона за две тысячи лет, конечно, истлела, а вот пластины обнаружили в тайнике во время археологических раскопок.
В коллекции "Сокровища кочевников Евразии" — около 18 тысяч экспонатов от III тысячелетия до нашей эры до IV века нашей эры. Это ювелирные украшения, оружие, предметы быта. В золото наряжали даже лошадей — парадную попону декорировали примерно 15 тысячами пластин из драгоценного металла. Экспозиция показывает, как это выглядело. Попона за две тысячи лет, конечно, истлела, а вот пластины обнаружили в тайнике во время археологических раскопок.
Пороховой погреб — своего рода музей под открытым небом. Тут же — половецкие каменные бабы, древние ритуальные изваяния. Детям понравится крепость с тиром, плацем, лазаретом и даже карцером. В крепости проводят квесты и мастер-классы.
Пороховой погреб — своего рода музей под открытым небом. Тут же — половецкие каменные бабы, древние ритуальные изваяния. Детям понравится крепость с тиром, плацем, лазаретом и даже карцером. В крепости проводят квесты и мастер-классы.
Но основной экспонат, как сообщает сайт музея, — сам пороховой погреб, памятник военно-инженерного искусства XVIII века. В аутентичных интерьерах гид рассказывает о пороховом деле: где хранили взрывчатое вещество, как заряжали пушки. Обратите внимание на диораму "Штурм Азова 18 июля 1696 года" и чертежи Азовской крепости того времени.
Но основной экспонат, как сообщает сайт музея, — сам пороховой погреб, памятник военно-инженерного искусства XVIII века. В аутентичных интерьерах гид рассказывает о пороховом деле: где хранили взрывчатое вещество, как заряжали пушки. Обратите внимание на диораму "Штурм Азова 18 июля 1696 года" и чертежи Азовской крепости того времени.
Пушки стоят на крепостных валах, с которых открывается впечатляющий вид на порт, дельту Дона и сам Азов. Ежегодно, как правило, в начале августа здесь проводят Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года с реконструкцией битвы за крепость. На этот раз, понятно, все отменили.
Пушки стоят на крепостных валах, с которых открывается впечатляющий вид на порт, дельту Дона и сам Азов. Ежегодно, как правило, в начале августа здесь проводят Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года с реконструкцией битвы за крепость. На этот раз, понятно, все отменили.
После прогулки стоит пообедать, тем более сделать что это можно практически тут же. Прямо у входа земляного фортификационного сооружения — ресторан со стилизованными под старину интерьерами и видом на исторический памятник с летней веранды. В меню все по-царски. Например, "уха царева из рыбъ разныхъ съ растегаем и поленцемъ паленымъ". А, скажем, картофель, "по желанию господ гостей, может быть запечен и изжарен, отварен аль пюрье". Донская уха по-азовски — одно из коронных блюд региона. Есть даже фестиваль, посвященный этому супу.
После прогулки стоит пообедать, тем более сделать что это можно практически тут же. Прямо у входа земляного фортификационного сооружения — ресторан со стилизованными под старину интерьерами и видом на исторический памятник с летней веранды. В меню все по-царски. Например, "уха царева из рыбъ разныхъ съ растегаем и поленцемъ паленымъ". А, скажем, картофель, "по желанию господ гостей, может быть запечен и изжарен, отварен аль пюрье". Донская уха по-азовски — одно из коронных блюд региона. Есть даже фестиваль, посвященный этому супу.
В Азове действует винодельня, маленькая, но с давней историей. Находится она прямо на въезде в город, а скрывается под вывеской "Фермерская ярмарка". Еще Петр I повелел высадить на окраине "виноградный сад". Небольшая плантация растет и сейчас, но, как рассказывают сотрудники винодельни, из этих ягод напиток не делают, виноматериал везут из Анапы. В Азове можно не только продегустировать вино и купить бутылочку, но и увидеть некоторые этапы производства. И даже проверить зрение, только вместо привычных букв тут другая таблица: "ШИ РАЗ ПИНО ГРИДЖИО МЕРЛО КЬЯНТИ".
В Азове действует винодельня, маленькая, но с давней историей. Находится она прямо на въезде в город, а скрывается под вывеской "Фермерская ярмарка". Еще Петр I повелел высадить на окраине "виноградный сад". Небольшая плантация растет и сейчас, но, как рассказывают сотрудники винодельни, из этих ягод напиток не делают, виноматериал везут из Анапы. В Азове можно не только продегустировать вино и купить бутылочку, но и увидеть некоторые этапы производства. И даже проверить зрение, только вместо привычных букв тут другая таблица: "ШИ РАЗ ПИНО ГРИДЖИО МЕРЛО КЬЯНТИ".