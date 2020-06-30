В Ростовской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн – РИА Новости. Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России, введенная ранее в Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России, введенная ранее в Ростовской области из-за коронавируса , отменена, сообщает во вторник правительство региона.

Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 272 и вступили в силу с 29 июня.

"С 29 июня отменено действие пункта 7, который устанавливал требования ко всем приезжающим в Ростовскую область пройти обязательную самоизоляцию на период в 14 дней", - говорится в сообщении.

Таким образом, теперь приезжающие из других регионов России граждане могут не предупреждать власти Ростовской области о своем прибытии, для них отменены обязательный двухнедельный карантин и запрет на посещение общественных мест.

Ранее в Ростовской области также была возобновлена работа открытых площадок и летних веранд кафе, курортных отелей, санаториев и баз отдыха, а также парков и зоопарков, детских лагерей и спортивных секций.

По данным на сегодняшний день, в Ростовской области зарегистрировано 9611 заболевших коронавирусом, из них 94 за последние сутки. За весь период эпидемии в области выздоровели 5744 человека, умерли 125.