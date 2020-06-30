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В Ростовской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион
Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России, введенная ранее в Ростовской области из-за коронавируса, отменена, сообщает во вторник... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:01
2020-06-30T13:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ростовская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн – РИА Новости.
Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России, введенная ранее в Ростовской области
из-за коронавируса
, отменена, сообщает во вторник правительство региона.
Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 272 и вступили в силу с 29 июня.
"С 29 июня отменено действие пункта 7, который устанавливал требования ко всем приезжающим в Ростовскую область пройти обязательную самоизоляцию на период в 14 дней", - говорится в сообщении.
Таким образом, теперь приезжающие из других регионов России граждане могут не предупреждать власти Ростовской области о своем прибытии, для них отменены обязательный двухнедельный карантин и запрет на посещение общественных мест.
Ранее в Ростовской области также была возобновлена работа открытых площадок и летних веранд кафе, курортных отелей, санаториев и баз отдыха, а также парков и зоопарков, детских лагерей и спортивных секций.
По данным на сегодняшний день, в Ростовской области зарегистрировано 9611 заболевших коронавирусом, из них 94 за последние сутки. За весь период эпидемии в области выздоровели 5744 человека, умерли 125.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.