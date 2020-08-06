Не только Байкал: зачем нужно ехать на курорты Бурятии

Бронзовая скульптура мальчика с кувшином, из которого льется целебная вода в Тункинском районе республики Бурятия

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Немногие жители России знают, что история рекреационных зон Бурятии началась больше 200 лет назад. Именно тогда на берегу озера Байкал появился курорт "Горячинск", известный своими минеральными источниками и лечебными грязями. Сотню лет разменял другой региональный оздоровительный центр — курорт "Аршан", находящийся у подножия Саянских гор в Тункинской долине в шести часах езды от Улан-Удэ.

Горы, источники и буддийские монастыри

Горный климат и уникальная природная минеральная вода курорта "Аршан", которая может сравниться по целебности с источниками Кисловодска, уже более ста лет привлекают сюда на отдых туристов.

© Предоставлено СКУП РБ "Байкалкурорт" Курорты Бурятии © Предоставлено СКУП РБ "Байкалкурорт" Курорты Бурятии

"На курорте "Аршан" в основном лечатся болезни органов пищеварения — язвы желудка, гастриты, желчнокаменная болезнь. Также мы лечим заболевания органов кровообращения — сердца, сосудов, заболевания органов дыхания, заболевания мочевыделительной системы и расстройства нервной системы", — рассказал РИА Новости генеральный директор — главный врач "Байкалкурорта" Тимур Батуев.

А для тех, кто устал лечиться, организуют экскурсии в кратеры потухших вулканов и к водопадам, в буддийский монастырь — дацан.

Приманка для зарубежных туристов

На берегу знаменитого озера Байкал располагается другая здравница Бурятии — курорт "Горячинск", который в 2020 году отмечает свое 210-летие. Как и "Аршан", он славится своими минеральными источниками и лечебными грязями. Изюминка курорта — программа лечебного голодания с применением минеральной воды. Ради нее в "Горячинск" приезжают очень много туристов из-за рубежа — из Франции, Италии, Германии. Метод разгрузочно-диетической терапии, который используется на курорте, даже лег в основу французского документального фильма режиссеров Сильвии Жильман и Тьерри де Лестрад.

"Горячинск" специализируется на лечении позвоночника и суставов, кожи и подкожной клетчатки, нервной системы, органов дыхания. Кроме того, здесь успешно лечатся гинекологические и андрологические заболевания.

© Предоставлено СКУП РБ "Байкалкурорт" Курорты Бурятии © Предоставлено СКУП РБ "Байкалкурорт" Курорты Бурятии

"Наша минеральная вода в комплексе с особым питанием имеет свойство излечения женщин от бесплодия. У нас даже в селе очень много женщин смогли стать мамами благодаря воде "Горячинска", — похвалился Тимур Батуев.

"Горячинск" может похвастаться и интересной развлекательной программой. Рядом Байкал, по которому, например, можно покататься на теплоходе или катере. Зимой здесь можно прокатиться на коньках по льду одного из самых больших озер в мире. Для посетителей санатория также организуются экскурсии в национальный парк "Баргузинский", музей декабристов, на озеро Котокель.