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Не только Байкал: зачем нужно ехать на курорты Бурятии
Немногие жители России знают, что история рекреационных зон Бурятии началась больше 200 лет назад. Именно тогда на берегу озера Байкал появился курорт... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T11:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, хорошие новости, республика бурятия

Не только Байкал: зачем нужно ехать на курорты Бурятии

08:00 06.08.2020 (обновлено: 11:18 06.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир СмирновБронзовая скульптура мальчика с кувшином, из которого льется целебная вода в Тункинском районе республики Бурятия
Бронзовая скульптура мальчика с кувшином, из которого льется целебная вода в Тункинском районе республики Бурятия
© РИА Новости / Владимир Смирнов
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Немногие жители России знают, что история рекреационных зон Бурятии началась больше 200 лет назад. Именно тогда на берегу озера Байкал появился курорт "Горячинск", известный своими минеральными источниками и лечебными грязями. Сотню лет разменял другой региональный оздоровительный центр — курорт "Аршан", находящийся у подножия Саянских гор в Тункинской долине в шести часах езды от Улан-Удэ.

Горы, источники и буддийские монастыри

Горный климат и уникальная природная минеральная вода курорта "Аршан", которая может сравниться по целебности с источниками Кисловодска, уже более ста лет привлекают сюда на отдых туристов.
© Предоставлено СКУП РБ "Байкалкурорт"Курорты Бурятии
Курорты Бурятии
© Предоставлено СКУП РБ "Байкалкурорт"
Курорты Бурятии
"На курорте "Аршан" в основном лечатся болезни органов пищеварения — язвы желудка, гастриты, желчнокаменная болезнь. Также мы лечим заболевания органов кровообращения — сердца, сосудов, заболевания органов дыхания, заболевания мочевыделительной системы и расстройства нервной системы", — рассказал РИА Новости генеральный директор — главный врач "Байкалкурорта" Тимур Батуев.
А для тех, кто устал лечиться, организуют экскурсии в кратеры потухших вулканов и к водопадам, в буддийский монастырь — дацан.

Приманка для зарубежных туристов

На берегу знаменитого озера Байкал располагается другая здравница Бурятии — курорт "Горячинск", который в 2020 году отмечает свое 210-летие. Как и "Аршан", он славится своими минеральными источниками и лечебными грязями. Изюминка курорта — программа лечебного голодания с применением минеральной воды. Ради нее в "Горячинск" приезжают очень много туристов из-за рубежа — из Франции, Италии, Германии. Метод разгрузочно-диетической терапии, который используется на курорте, даже лег в основу французского документального фильма режиссеров Сильвии Жильман и Тьерри де Лестрад.
"Горячинск" специализируется на лечении позвоночника и суставов, кожи и подкожной клетчатки, нервной системы, органов дыхания. Кроме того, здесь успешно лечатся гинекологические и андрологические заболевания.
© Предоставлено СКУП РБ "Байкалкурорт"Курорты Бурятии
Курорты Бурятии
© Предоставлено СКУП РБ "Байкалкурорт"
Курорты Бурятии
"Наша минеральная вода в комплексе с особым питанием имеет свойство излечения женщин от бесплодия. У нас даже в селе очень много женщин смогли стать мамами благодаря воде "Горячинска", — похвалился Тимур Батуев.
"Горячинск" может похвастаться и интересной развлекательной программой. Рядом Байкал, по которому, например, можно покататься на теплоходе или катере. Зимой здесь можно прокатиться на коньках по льду одного из самых больших озер в мире. Для посетителей санатория также организуются экскурсии в национальный парк "Баргузинский", музей декабристов, на озеро Котокель.
В ближайшее время курорты "Аршан" и "Горячинск" планируется обновить — построить на их территории новые лечебные корпуса.
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