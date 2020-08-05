В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

"В настоящее время в Крапивенском переулке дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание", - сказал он журналистам.

Представителей комиссии, по словам Мельникова, не пускают в здание, некоторые из них ждут у ворот.