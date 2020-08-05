https://ria.ru/20200805/1575425729.html
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T23:38
2020-08-06T07:32
алексей мельников
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200422/1570383042.html
Человек Совковый
Вот вот не будут лишний раз Фургала навещать, до навещались))) Фургал убийца - нам суд не нужен, мы верим сталину))) или путину. Путин всегда прав - раз снял за недоверие, значит убийца как ходорковский - который тоже никакого не убивал, но так решил великий вождь путин)))
240
Нефертити Васильевна Фишман
А какие требования выдвигают? "Black Lives Matter"? "White Lives Matter"? "Blue Lives Matter"?
78
24
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/19/1560081923_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_e4a721370d7c4fbde3dbfa82ade399b2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей мельников, общественно-наблюдательная комиссия (онк), москва, происшествия