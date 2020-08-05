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В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-06T07:32
алексей мельников
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
москва
происшествия
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Вот вот не будут лишний раз Фургала навещать, до навещались))) Фургал убийца - нам суд не нужен, мы верим сталину))) или путину. Путин всегда прав - раз снял за недоверие, значит убийца как ходорковский - который тоже никакого не убивал, но так решил великий вождь путин)))
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А какие требования выдвигают? "Black Lives Matter"? "White Lives Matter"? "Blue Lives Matter"?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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алексей мельников, общественно-наблюдательная комиссия (онк), москва, происшествия

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

23:38 05.08.2020 (обновлено: 07:32 06.08.2020)
56140
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
"В настоящее время в Крапивенском переулке дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание", - сказал он журналистам.
Представителей комиссии, по словам Мельникова, не пускают в здание, некоторые из них ждут у ворот.
Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов пока нет.
Общественная наблюдательная комиссия занимается контролем за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания соответствующего региона.
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921663357453
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Алексей МельниковОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вот вот не будут лишний раз Фургала навещать, до навещались))) Фургал убийца - нам суд не нужен, мы верим сталину))) или путину. Путин всегда прав - раз снял за недоверие, значит убийца как ходорковский - который тоже никакого не убивал, но так решил великий вождь путин)))
6 августа, 02:35
ЧСЧеловек Совковый
9561186114
А какие требования выдвигают? "Black Lives Matter"? "White Lives Matter"? "Blue Lives Matter"?
6 августа, 00:03
Нефертити Васильевна Фишман
264100110
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