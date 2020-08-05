https://ria.ru/20200805/1575425356.html
На детской площадке в Астрахани бетонная плита насмерть задавила ребенка
Бетонная плита насмерть задавила ребенка, игравшего на детской площадке в Астрахани, следователи организовали проверку, сообщает СУ СК России по Астраханской... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T23:10
2020-08-06T04:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
астраханская область
происшествия
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3
россия
астрахань
астраханская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, астраханская область, происшествия