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На детской площадке в Астрахани бетонная плита насмерть задавила ребенка
Бетонная плита насмерть задавила ребенка, игравшего на детской площадке в Астрахани, следователи организовали проверку, сообщает СУ СК России по Астраханской... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-06T04:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
астраханская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, астраханская область, происшествия

На детской площадке в Астрахани бетонная плита насмерть задавила ребенка

23:10 05.08.2020 (обновлено: 04:34 06.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Бетонная плита насмерть задавила ребенка, игравшего на детской площадке в Астрахани, следователи организовали проверку, сообщает СУ СК России по Астраханской области.
"Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел в среду вечером. Мальчик играл на детской площадке во дворе дома 29 корпус 1 на улице Яблочкова и лазил по металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите.
"В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на ребенка. От полученных повреждений он скончался на месте", - рассказали в СК.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)АстраханьАстраханская областьПроисшествия
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