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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4534, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T23:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

23:02 05.08.2020 (обновлено: 23:04 05.08.2020)
1990
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4534, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 11 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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