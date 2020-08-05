https://ria.ru/20200805/1575425029.html
США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы
США объявляют награду в 10 миллионов долларов за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T22:53
2020-08-05T22:57
майк помпео
государственный департамент сша
сша
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574890182.html
goldmikron
Тут нужно уточнить: оплачивать будут отдельно за каждое вмешательство в выборы? В этом случае пожалуй нужно начать с 1789 года.
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сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, государственный департамент сша, сша, в мире