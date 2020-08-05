США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы

"Если говорить о России или других злонамеренных действующих лицах, программа госдепартамента "Награда за справедливость" предлагает награду до 10 миллионов долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий", - заявил Помпео на пресс-конференции.