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США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы
США объявляют награду в 10 миллионов долларов за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T22:57
майк помпео
государственный департамент сша
сша
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574890182.html
Тут нужно уточнить: оплачивать будут отдельно за каждое вмешательство в выборы? В этом случае пожалуй нужно начать с 1789 года.
11
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, государственный департамент сша, сша, в мире

США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы

22:53 05.08.2020 (обновлено: 22:57 05.08.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США объявляют награду в 10 миллионов долларов за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Если говорить о России или других злонамеренных действующих лицах, программа госдепартамента "Награда за справедливость" предлагает награду до 10 миллионов долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий", - заявил Помпео на пресс-конференции.
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Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Тут нужно уточнить: оплачивать будут отдельно за каждое вмешательство в выборы? В этом случае пожалуй нужно начать с 1789 года.
6 августа, 01:23
ggoldmikron
370001
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