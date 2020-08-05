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США ужесточают политику против китайских приложений и компаний связи
США ужесточают политику против телекоммуникационных компаний и приложений КНР, заявил госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T23:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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wechat, майк помпео, в мире, китай, сша, экономика

США ужесточают политику против китайских приложений и компаний связи

22:52 05.08.2020 (обновлено: 23:29 05.08.2020)
1556
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон
CC0 / TeroVesalainen /
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США ужесточают политику против телекоммуникационных компаний и приложений КНР, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы работаем над тем, чтобы не заслуживающие доверия китайские телекоммуникационные компании не предоставляли телекоммуникационные услуги между США и другими странами", - сказал Помпео на брифинге.
Он добавил, что призвал Федеральную комиссию по коммуникациям отозвать разрешение China Telecom и трем другим на подобного рода услуги.
"Мы также хотим, чтобы не заслуживающие доверия китайские приложения были удалены из американских магазинов приложений", - сказал Помпео, назвав TikTok, WeChat и другие приложения "значительной угрозой" частной информации граждан.
Кроме того, он заявил, что США будут работать над тем, чтобы китайские компании не могли устанавливать подводные кабели связи, ведущие в США.
Также, по его словам, будет вестись работа по ограничению возможностей китайских "облачных" сервисов по сбору, хранению и обработке данных, в частности, секретной и конфиденциальной информации, в США.
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