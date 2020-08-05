Участник "Уральских пельменей" раскрыл причину ухода Михалковой

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один из создателей шоу " . Один из создателей шоу " Уральские пельмени " Сергей Исаев рассказал порталу Е1.ru , с чем был связан уход из коллектива актрисы Юлии Михалковой

По его словам, после восьми лет совместной работы участница шоу захотела стать акционером творческого объединения. В ответ на это создатели "Уральских пельменей" заявили Михалковой, что она "на 30 лет опоздала" и этот вопрос закрыт.

"Невозможно прийти и сказать: "Я хочу в акционеры". Мы 30 лет к этому шли", - подчеркнул он.

Исаев добавил, что Михалкова была самой оплачиваемой актрисой в коллективе и у нее "были все роли".

Журналисты портала задали Исаеву вопрос о нынешней деятельности артистки.

" Девчонка пусть хоть что-то делает, иначе она просто в никуда уйдет и все", - отметил он.

В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении. В октябре прошлого года актриса сообщила об уходе из шоу. Как заявляла Михалкова, она покинула коллектив, так как ей не хватало профессионального роста и хотелось решать "амбициозные творческие задачи".