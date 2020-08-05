https://ria.ru/20200805/1575424496.html
Участник "Уральских пельменей" раскрыл причину ухода Михалковой
Один из создателей шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев рассказал порталу Е1.ru, с чем был связан уход из коллектива актрисы Юлии Михалковой. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T22:30
2020-08-05T22:30
культура
юлия михалкова
шоу-бизнес
уральские пельмени
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https://ria.ru/20200214/1564684263.html
Ярослав Погодин
Зря. Хорошая и умная девушка, не смотря на сценический образ. Это тот тип людей который предан коллективу. И то что она оттуда ушла верный признак агонии самого коллектива который к ней не прислушался.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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юлия михалкова, шоу-бизнес, уральские пельмени
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости
. Один из создателей шоу "Уральские пельмени
" Сергей Исаев рассказал порталу Е1.ru
, с чем был связан уход из коллектива актрисы Юлии Михалковой
.
По его словам, после восьми лет совместной работы участница шоу захотела стать акционером творческого объединения. В ответ на это создатели "Уральских пельменей" заявили Михалковой, что она "на 30 лет опоздала" и этот вопрос закрыт.
"Невозможно прийти и сказать: "Я хочу в акционеры". Мы 30 лет к этому шли", - подчеркнул он.
Исаев добавил, что Михалкова была самой оплачиваемой актрисой в коллективе и у нее "были все роли".
Журналисты портала задали Исаеву вопрос о нынешней деятельности артистки.
" Девчонка пусть хоть что-то делает, иначе она просто в никуда уйдет и все", - отметил он.
В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге
или на телевидении. В октябре прошлого года актриса сообщила об уходе из шоу. Как заявляла Михалкова, она покинула коллектив, так как ей не хватало профессионального роста и хотелось решать "амбициозные творческие задачи".
Впоследствии артистка участвовала в съемках детского КВН. В июле она рассказала, что заканчивает сниматься в комедийном шоу "Сториз" — "юмористических зарисовках о простых и знакомых героях".