https://ria.ru/20200805/1575424137.html
Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
Второй самолет с российским оборудованием и специалистами для оказания помощи после разрушительного взрыва прибыл в Бейрут, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T22:17
2020-08-05T22:56
взрыв в бейруте
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
ливан
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575422682.html
https://ria.ru/20200805/1575424727.html
d.rwk
Хоть бы какая-нибудь страна, хоть бы ради смеха помогла нашим жителям пострадавшим от наводнения! Зачем изображать себя богатыми и оказывать помощь когда свои без крова- если только для насмешек- как например Трамп-самое главное-он был прав " красивый жест"!
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бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Планируется развертывание госпиталя - корреспондент РИА Новости о прибывшем в Бейрут самолете МЧС
Планируется развертывание госпиталя - корреспондент РИА Новости о прибывшем в Бейрут самолете МЧС
2020-08-05T22:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, ливан, в мире