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Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
Второй самолет с российским оборудованием и специалистами для оказания помощи после разрушительного взрыва прибыл в Бейрут, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T22:56
взрыв в бейруте
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
ливан
в мире
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Молодцы.
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бейрут
ливан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Планируется развертывание госпиталя - корреспондент РИА Новости о прибывшем в Бейрут самолете МЧС
Планируется развертывание госпиталя - корреспондент РИА Новости о прибывшем в Бейрут самолете МЧС
2020-08-05T22:17
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взрыв в бейруте, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, ливан, в мире

Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут

22:17 05.08.2020 (обновлено: 22:56 05.08.2020)
38922
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСамолет с российской помощью приземлился в Бейруте
Самолет с российской помощью приземлился в Бейруте
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Второй самолет с российским оборудованием и специалистами для оказания помощи после разрушительного взрыва прибыл в Бейрут, сообщила пресс-служба МЧС.
Ил-76, вылетевший из Жуковского, приземлился в 22:05.
Последствия взрыва в Бейруте
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Ущерб от взрыва в Бейруте может составить до 15 миллиардов долларов
Ранее в ливанской столице сел Sukhoi Superjet.
Всего ведомство планирует направить в Бейрут пять самолетов, которые доставят аэромобильный госпиталь и лабораторию Роспотребнадзора для выявления COVID-19. Также в Ливан прибудут врачи и спасатели аэромобильного отряда "Центроспас".
У всех специалистов есть специальные костюмы и средства защиты с учетом ситуации с коронавирусом.
По данным МЧС, всего в Бейрут направят около 150 человек.
Последствия взрыва в Ливане
Вчера, 22:42
Пентагон намерен выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
Накануне в районе морского порта ливанской столицы произошел взрыв. По последним данным, погибли 135 человек, более пяти тысяч ранены, многие числятся пропавшими без вести.
Как заявили местные власти, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней в 2015 году.
Бейрут признали районом бедствия, в городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. В стране объявили трехдневный траур.
1828494175
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Взрыв в БейрутеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
Хоть бы какая-нибудь страна, хоть бы ради смеха помогла нашим жителям пострадавшим от наводнения! Зачем изображать себя богатыми и оказывать помощь когда свои без крова- если только для насмешек- как например Трамп-самое главное-он был прав " красивый жест"!
5 августа, 22:39
dd.rwk
107202363
Молодцы.
5 августа, 22:18
ASAlex Smolov
534002343
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