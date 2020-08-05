Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут

Самолет с российской помощью приземлился в Бейруте

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Второй самолет с российским оборудованием и специалистами для оказания помощи после разрушительного взрыва прибыл в Второй самолет с российским оборудованием и специалистами для оказания помощи после разрушительного взрыва прибыл в Бейрут , сообщила пресс-служба МЧС

Ранее в ливанской столице сел Sukhoi Superjet

Всего ведомство планирует направить в Бейрут пять самолетов, которые доставят аэромобильный госпиталь и лабораторию Роспотребнадзора для выявления COVID-19. Также в Ливан прибудут врачи и спасатели аэромобильного отряда " Центроспас ".

У всех специалистов есть специальные костюмы и средства защиты с учетом ситуации с коронавирусом.

По данным МЧС, всего в Бейрут направят около 150 человек.

Накануне в районе морского порта ливанской столицы произошел взрыв. По последним данным, погибли 135 человек, более пяти тысяч ранены, многие числятся пропавшими без вести.

Как заявили местные власти, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней в 2015 году.

Бейрут признали районом бедствия, в городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. В стране объявили трехдневный траур.