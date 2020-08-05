https://ria.ru/20200805/1575423962.html
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T22:05
2020-08-06T06:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
в мире
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Михаил Николанко
Покупать себе маски никто не обязан. Пусть выдает.
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Make Yellowstone Great Again
На второй волне выяснится, что маски нужно носить не только сверху, но и снизу в виде подгузников.
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москва
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
в эфире телеканала "Россия 1"
дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.
"О защитных мерах не нужно забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять. Но представьте себе, когда в поезде метро половина в масках, а половина — без. <...> Так не должно быть, либо мы их все выполняем, либо надо все отменять, все ограничения. Мы и не отменяем, и считаем, что они необходимы ближайшие недели, а может быть, и месяцы".
Строгие ограничения, введенные в городе на фоне пандемии COVID-19, начали постепенно снимать с начала лета.
Так, 9 июня власти отменили режим пропусков и самоизоляции, открылись парикмахерские, салоны красоты, в полном объеме заработал каршеринг.
С 16 июня возобновили работу музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и ресторанов, стоматологические клиники возобновили плановый прием пациентов.
Неделю спустя заработали фитнес-клубы, бассейны, детские сады, залы ресторанов и кафе.
С 13 июля в столице вновь открылись парки, культурные центры, детские лагеря.
Кроме того, в Москве отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице. При этом средства защиты остаются обязательными при поездках на транспорте, походах в магазины и посещении общественных мест.