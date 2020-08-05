Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

"О защитных мерах не нужно забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять. Но представьте себе, когда в поезде метро половина в масках, а половина — без. <...> Так не должно быть, либо мы их все выполняем, либо надо все отменять, все ограничения. Мы и не отменяем, и считаем, что они необходимы ближайшие недели, а может быть, и месяцы".

Сергей Собянин