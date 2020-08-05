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Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-06T06:40
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Покупать себе маски никто не обязан. Пусть выдает.
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На второй волне выяснится, что маски нужно носить не только сверху, но и снизу в виде подгузников.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, в мире

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

22:05 05.08.2020 (обновлено: 06:40 06.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры на станции Московского метрополитена
Пассажиры на станции Московского метрополитена
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пассажиры на станции Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.
"О защитных мерах не нужно забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять. Но представьте себе, когда в поезде метро половина в масках, а половина — без. <...> Так не должно быть, либо мы их все выполняем, либо надо все отменять, все ограничения. Мы и не отменяем, и считаем, что они необходимы ближайшие недели, а может быть, и месяцы".
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства участка Северо-Восточной хорды в Москве
Сергей Собянин
Строгие ограничения, введенные в городе на фоне пандемии COVID-19, начали постепенно снимать с начала лета.
Так, 9 июня власти отменили режим пропусков и самоизоляции, открылись парикмахерские, салоны красоты, в полном объеме заработал каршеринг.
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С 16 июня возобновили работу музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и ресторанов, стоматологические клиники возобновили плановый прием пациентов.
Неделю спустя заработали фитнес-клубы, бассейны, детские сады, залы ресторанов и кафе.
С 13 июля в столице вновь открылись парки, культурные центры, детские лагеря.
Кроме того, в Москве отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице. При этом средства защиты остаются обязательными при поездках на транспорте, походах в магазины и посещении общественных мест.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваВ мире
Популярные комментарии
Покупать себе маски никто не обязан. Пусть выдает.
5 августа, 22:33
МНМихаил Николанко
144500021
На второй волне выяснится, что маски нужно носить не только сверху, но и снизу в виде подгузников.
5 августа, 22:52
MYMake Yellowstone Great Again
304401019
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