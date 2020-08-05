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85 проектов создания контента для молодежи получат господдержку
85 проектов стали победителями конкурса на создание интернет-контента для молодежи и получат поддержку государства в рамках реализации федерального проекта... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T21:51
россия
институт развития интернета
общество
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РИА Новости
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россия, институт развития интернета, общество

85 проектов создания контента для молодежи получат господдержку

21:51 05.08.2020
56
© РИА Новости / Александр КряжевСтраница сайта Twitter в окне браузера компьютера
Страница сайта Twitter в окне браузера компьютера
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. 85 проектов стали победителями конкурса на создание интернет-контента для молодежи и получат поддержку государства в рамках реализации федерального проекта "Цифровая культура", сообщили в пресс-службе АНО "Институт развития интернета".
Победители были отобраны из более чем четырех сотен заявок, поступивших в рамках второй волны конкурса в категориях "Видеоконтент", "Проекты в блогосфере", "Игры и ПО", "Спецпроекты в СМИ". На первом этапе каждую заявку по 10-балльной шкале оценивали специалисты ИРИ, а также независимые эксперты от индустрии. Затем конкурсный комитет сформировал список из 85 проектов, который окончательно утвердил наблюдательный совет.
"Жюри отобрало на 20 проектов больше, чем было в первую волну конкурса, кроме того, в этот раз у нас очень сильная региональная составляющая – 40 проектов, то есть почти половина, будут реализованы в субъектах. В лидерах – Московская область, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, есть проекты из Камчатского, Красноярского, Ставропольского края, Крыма. Искренне надеемся, что в условиях кризиса наша поддержка станет подспорьем для небольших студий и производителей контента", – отметил генеральный директор АНО "ИРИ" Антон Ключкин.
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Он подчеркнул, что в рамках второй волны конкурса была усовершенствована система отбора: появилось обязательное требование о наличии у конкурсантов презентации проекта и видеообращения. Это позволило добиться существенного повышения качества и проработанности заявок.
К экспертизе были привлечены представители телекомпаний, крупнейших информационных агентств и интернет-СМИ, профессиональных гильдий, российских аудиовизуальных сервисов, творческих союзов, разработчики видеоигр, продюсеры, режиссеры, члены общественных организаций и вузов, блогеры. Проекты оценивались по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории, сметная стоимость производства.
Кроме того, было введено ограничение по количеству проектов от одного участника – не более трех, – а также по стоимости одного проекта в зависимости от категории. "Видеоконтент" — не более 60 миллионов рублей, "Блогосфера" — не более 30 миллионов, "Спецпроекты в интернет-СМИ" — не более 20 миллионов, "Игры и ПО" — не более 10 миллионов.
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Как заявил РИА Новости автор проекта "Языки России", победивший в категории "Контент в блогосфере" издатель интернет-проекта N+1 Андрей Коняев, подобные конкурсы важны тем, что позволяют реализовать идеи, которым тяжело найти коммерческую поддержку.
"Идея, которую мы подали на конкурс, была у нас давно, но мы не могли найти ресурсы. В России множество разных языков, и мы хотим перевести научные новости и статьи на самые популярные из них. У нас есть известные эксперты-лингвисты, которые уже участвовали в проектах, посвященных языкам, – это будет приложение из уже существующих знаний. Такие проекты невозможно сделать в рамках коммерческой истории, поэтому чем больше существует источников поддержки некоммерческих проектов, тем лучше", – сообщил Коняев.
Как отмечают организаторы конкурса, среди проектов-победителей много мотивирующего и профориентирующего контента, в том числе о современных профессиях, волонтерах, проблемах молодежи. Кроме того, отдельно было выделено направление подкастов. Шесть из них, на самые разные темы – от роли российских изобретателей в создании интернета и профессиях будущего до взгляда иностранцев на Россию, ее традиции и культуру, – вошли в число победителей конкурса.
Также ожидается несколько перспективных сериальных проектов, в том числе по мотивам повести фантаста Олега Дивова "Молодые и сильные выживут", ряд проектов о Великой Отечественной войне и о набирающем популярность формате молодежеых дебатов.
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РоссияИнститут развития интернетаОбщество
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