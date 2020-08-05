Гагарина впервые высказалась о разводе с мужем

В эфире шоу "Конечно, Вася!" на YouTube она подтвердила расставание с фотографом.

При этом она отметила, что старалась не афишировать их разрыв и ничего не писала об этом в социальных сетях.

"Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь", — сказала она.

Ведущие передачи поинтересовались мнением певицы о брачных договорах. По словам артистки, она абсолютно не прагматичный человек и не пытается "выстроить какую-то стратегию" в начале отношений.

"Как будто ты готов заранее к концу", — объяснила она.

Гагарина добавила, что в России женщины верят в порядочность мужчин, поэтому не хотят заключать брачный контракт.