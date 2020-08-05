https://ria.ru/20200805/1575423338.html
Гагарина впервые высказалась о разводе с мужем
Певица Полина Гагарина впервые высказалась о разводе со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T21:42
2020-08-05T21:42
культура
дмитрий исхаков
шоу-бизнес
полина гагарина
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий исхаков, шоу-бизнес, полина гагарина
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости
. Певица Полина Гагарина
впервые высказалась о разводе со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым
.
В эфире шоу "Конечно, Вася!" на YouTube
она подтвердила расставание с фотографом.
При этом она отметила, что старалась не афишировать их разрыв и ничего не писала об этом в социальных сетях.
"Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь", — сказала она.
Ведущие передачи поинтересовались мнением певицы о брачных договорах. По словам артистки, она абсолютно не прагматичный человек и не пытается "выстроить какую-то стратегию" в начале отношений.
"Как будто ты готов заранее к концу", — объяснила она.
Гагарина добавила, что в России женщины верят в порядочность мужчин, поэтому не хотят заключать брачный контракт.
В конце мая в СМИ появилась информация о том, что певица приняла решение расстаться с Исхаковым. Кроме того, издания писали, что супруг артистки ушел с должности генерального директора ООО "Полина Гагарина". Певица использует эту компании для оформления своей деятельности. В конце июля Исхаков написал в Instagram, что они с Гагариной больше не живут вместе.