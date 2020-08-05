Строительство Дворца спорта в Самаре ведется опережающими темпами

САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Строительство Дворца спорта на пять тысяч мест в Самаре ведется опережающими темпами, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, в среду губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание на объекте.
"Дмитрий Азаров подчеркнул: работы ведутся динамично, опережающими темпами, качественно, как и на большинстве объектов, которые возводятся в регионе", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Дворец спорта строится, в том числе на средства федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", а также крупных компаний. Азаров не исключил, что дополнительное финансирование из федеральной и региональной казны может быть выделено до конца этого года. "Это непростая задача в текущем году, поскольку бюджет понес очень серьезные потери. Но мы постараемся изыскать средства, чтобы максимально выполнить работы уже в текущем году. Всем понятно, что Дворец спорта ждут не только жители Самары, но и всей области", – цитирует Азарова пресс-служба.
По данным правительства региона, во Дворце спорта будут две ледовые площадки – основная и тренировочная, а также единственная в Самарской области сертифицированная площадка для керлинга на четыре дорожки, универсальный и хореографический залы, помещения-трансформеры для общественных мероприятий. Технологически объект будет поделен на автономные функциональные зоны, что позволит одновременно проводить несколько мероприятий.
"Очень важно, что получается не просто Дворец спорта, а по-настоящему многофункциональный центр: одновременно и спорт, и развлечения, и возможность проведения конференций", - отметил Азаров.
Отмечается, что в двух конференц-залах во Дворце спорта будет панорамный вид на Волгу, на боковом фасаде здания разместят панно с изображением хоккеистов, также будет установлена памятная табличка о первом концерте в Самаре Владимира Высоцкого. Кроме того, появится наружный светодиодный экран, на котором будут транслировать спортивные состязания.