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Строительство Дворца спорта в Самаре ведется опережающими темпами
Строительство Дворца спорта на пять тысяч мест в Самаре ведется опережающими темпами, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T21:17
дмитрий азаров
самара
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дмитрий азаров, самара, самарская область, общество

Строительство Дворца спорта в Самаре ведется опережающими темпами

21:17 05.08.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповОНФ добивается расширения "зеленого щита" Самары
ОНФ добивается расширения зеленого щита Самары
© РИА Новости / Алексей Филиппов
САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Строительство Дворца спорта на пять тысяч мест в Самаре ведется опережающими темпами, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, в среду губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание на объекте.
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"Дмитрий Азаров подчеркнул: работы ведутся динамично, опережающими темпами, качественно, как и на большинстве объектов, которые возводятся в регионе", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Дворец спорта строится, в том числе на средства федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", а также крупных компаний. Азаров не исключил, что дополнительное финансирование из федеральной и региональной казны может быть выделено до конца этого года. "Это непростая задача в текущем году, поскольку бюджет понес очень серьезные потери. Но мы постараемся изыскать средства, чтобы максимально выполнить работы уже в текущем году. Всем понятно, что Дворец спорта ждут не только жители Самары, но и всей области", – цитирует Азарова пресс-служба.
По данным правительства региона, во Дворце спорта будут две ледовые площадки – основная и тренировочная, а также единственная в Самарской области сертифицированная площадка для керлинга на четыре дорожки, универсальный и хореографический залы, помещения-трансформеры для общественных мероприятий. Технологически объект будет поделен на автономные функциональные зоны, что позволит одновременно проводить несколько мероприятий.
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"Очень важно, что получается не просто Дворец спорта, а по-настоящему многофункциональный центр: одновременно и спорт, и развлечения, и возможность проведения конференций", - отметил Азаров.
Отмечается, что в двух конференц-залах во Дворце спорта будет панорамный вид на Волгу, на боковом фасаде здания разместят панно с изображением хоккеистов, также будет установлена памятная табличка о первом концерте в Самаре Владимира Высоцкого. Кроме того, появится наружный светодиодный экран, на котором будут транслировать спортивные состязания.
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Дмитрий АзаровСамараСамарская областьОбщество
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