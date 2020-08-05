Строительство Дворца спорта в Самаре ведется опережающими темпами

По информации пресс-службы, Дворец спорта строится, в том числе на средства федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", а также крупных компаний. Азаров не исключил, что дополнительное финансирование из федеральной и региональной казны может быть выделено до конца этого года. "Это непростая задача в текущем году, поскольку бюджет понес очень серьезные потери. Но мы постараемся изыскать средства, чтобы максимально выполнить работы уже в текущем году. Всем понятно, что Дворец спорта ждут не только жители Самары, но и всей области", – цитирует Азарова пресс-служба.