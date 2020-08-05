https://ria.ru/20200805/1575421960.html
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 206 тысяч
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире возросло за последние сутки более чем на 206 тысяч, скончались еще свыше пяти тысяч человек, РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:46
2020-08-05T20:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575381511.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире