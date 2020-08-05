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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200805/1575421960.html
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 206 тысяч
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире возросло за последние сутки более чем на 206 тысяч, скончались еще свыше пяти тысяч человек, РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:51
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 206 тысяч

20:46 05.08.2020 (обновлено: 20:51 05.08.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире возросло за последние сутки более чем на 206 тысяч, скончались еще свыше пяти тысяч человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По информации ВОЗ, за последние 24 часа в мире зарегистрировали 206 709 новых случаев заражения, скончались еще 5 116 пациентов с COVID-19.
Врачи обходят пациентов в реанимации
Вчера, 08:10Распространение нового коронавируса
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек
Всего, по данным организации, коронавирусом в мире заразились 18 354 342 человека, скончались 696 147 зараженных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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