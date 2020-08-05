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Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн предсказал начало второй волны эпидемии коронавируса в России на октябрь-ноябрь. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-06T02:50
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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Ну вот, начинают постепенно обрабатывать народ... А говорили, что второй волны не ожидают. Надо же масочный завод окупать бизнес ещё не весь убили😏
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_6eef80477648e2ab1bef1f1f845652ea.jpg
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

20:43 05.08.2020 (обновлено: 02:50 06.08.2020)
33943
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн предсказал начало второй волны эпидемии коронавируса в России на октябрь-ноябрь.
В беседе с газетой "Комсомольская правда" ученый рассказал, что у коронавируса сезонность выражена не так ярко, как на это рассчитывали эксперты, и надежда на то, что инфекция "угомонится" с наступлением жары, не оправдались.
"Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову", — сказал Альтштейн.
Вирусолог ожидает в дальнейшем снижение летальности инфекции, но призвал готовиться к более массовой второй волне.
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"Согласно теории со временем вирус начинает приспосабливаться к человеческой популяции. Коронавирусу не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой, и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам", — пояснил ученый.
Всего в мире инфицированы более 18,3 миллиона человек, из которых скончались около 700 тысяч.
Больше всего зараженных зафиксировано в США, Бразилии и Индии. В России в настоящее время вирусом инфицировано около 866 тысяч человек, из которых 669 тысяч выздоровели. Жертвами COVID-19 в нашей стране стали 14,5 тысяч пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Границы не надо открывать и все будет хорошо.
5 августа, 20:48
Kalita Неизвестный
48510022
Ну вот, начинают постепенно обрабатывать народ... А говорили, что второй волны не ожидают. Надо же масочный завод окупать бизнес ещё не весь убили😏
5 августа, 21:36
КАК А
48402015
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