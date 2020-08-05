Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн предсказал начало второй волны эпидемии коронавируса в России на октябрь-ноябрь.
В беседе с газетой "Комсомольская правда" ученый рассказал, что у коронавируса сезонность выражена не так ярко, как на это рассчитывали эксперты, и надежда на то, что инфекция "угомонится" с наступлением жары, не оправдались.
"Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову", — сказал Альтштейн.
Вирусолог ожидает в дальнейшем снижение летальности инфекции, но призвал готовиться к более массовой второй волне.
"Согласно теории со временем вирус начинает приспосабливаться к человеческой популяции. Коронавирусу не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой, и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам", — пояснил ученый.
Всего в мире инфицированы более 18,3 миллиона человек, из которых скончались около 700 тысяч.
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