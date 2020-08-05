Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

"Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову", — сказал Альтштейн.

Вирусолог ожидает в дальнейшем снижение летальности инфекции, но призвал готовиться к более массовой второй волне.

"Согласно теории со временем вирус начинает приспосабливаться к человеческой популяции. Коронавирусу не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой, и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам", — пояснил ученый.