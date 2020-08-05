https://ria.ru/20200805/1575421572.html
Кусок мяса "ожил" на разделочной доске и шокировал пользователей Сети
В Сети набирает популярность видео, на котором кусок мяса начинает шевелиться на разделочной доске. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:34
2020-08-05T20:34
в мире
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Александр К.
От такого ролика впору становиться веганом)))
18
Деда Паша
Хорошо что хрюкать не стало..! А только зашевелилось..!
17
15
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152634/88/1526348866_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_689396de24e12a6df49af8c8aa982398.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Сети набирает популярность видео, на котором кусок мяса начинает шевелиться на разделочной доске.
Ролик опубликовала пользовательница Twitter под ником Yo! Artist. Она написала, что ее мать хотела приготовить мясо, однако, когда оно начало пульсировать, испугалась и передумала.
Видео набрало более 14 тысяч ретвитов, почти 21,5 тысячи лайков.
Многие пользователи социальной сети написали в комментариях, что их по-настоящему ужаснул этот ролик. Другие же отметили, что в этом ничего страшного. Они объяснили, что все дело в нервных окончаниях, которые некоторое время продолжают функционировать в свежем сыром мясе.