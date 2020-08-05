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Кусок мяса "ожил" на разделочной доске и шокировал пользователей Сети
В Сети набирает популярность видео, на котором кусок мяса начинает шевелиться на разделочной доске. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:34
в мире
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От такого ролика впору становиться веганом)))
18
Хорошо что хрюкать не стало..! А только зашевелилось..!
17
15
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152634/88/1526348866_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_689396de24e12a6df49af8c8aa982398.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152634/88/1526348866_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_3d3ede15f3d3db7e7a9ac73b42754563.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152634/88/1526348866_101:0:1381:1280_1400x0_80_0_0_006235499d3aba8302166c42f553d73e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире

Кусок мяса "ожил" на разделочной доске и шокировал пользователей Сети

20:34 05.08.2020
22647
CC0 / u_rt5bpvly / Стейк из баранины
Стейк из баранины
CC0 / u_rt5bpvly /
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Сети набирает популярность видео, на котором кусок мяса начинает шевелиться на разделочной доске.
Ролик опубликовала пользовательница Twitter под ником Yo! Artist. Она написала, что ее мать хотела приготовить мясо, однако, когда оно начало пульсировать, испугалась и передумала.
Видео набрало более 14 тысяч ретвитов, почти 21,5 тысячи лайков.
Многие пользователи социальной сети написали в комментариях, что их по-настоящему ужаснул этот ролик. Другие же отметили, что в этом ничего страшного. Они объяснили, что все дело в нервных окончаниях, которые некоторое время продолжают функционировать в свежем сыром мясе.
11538412449
Обсудить 15
В мире
Популярные комментарии
От такого ролика впору становиться веганом)))
5 августа, 20:45
Александр К.
1131003
Хорошо что хрюкать не стало..! А только зашевелилось..!
5 августа, 20:44
Деда Паша
2140001
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