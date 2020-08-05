Астероид размером с футбольное поле пролетел мимо Земли

"Он должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли в 19.35 мск. Ничего не случилось. Его размеры до 200 метров, это порядка футбольного поля размер. Подобные астероиды пролетают каждые две недели - месяц уж точно. И ничего не происходит. И этот пролетел и полетел дальше по своей орбите", - рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева .