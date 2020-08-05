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Астероид размером с футбольное поле пролетел мимо Земли
Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, благополучно прошел от Земли на безопасном расстоянии. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-06T06:15
астероиды
космос - риа наука
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РИА Новости
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астероиды, космос - риа наука, москва

Астероид размером с футбольное поле пролетел мимо Земли

20:04 05.08.2020 (обновлено: 06:15 06.08.2020)
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© NASA / Goddard/University of Arizona/Lockheed MartinАстероид Бенну снятый космическим аппаратом OSIRIS-REx
Астероид Бенну снятый космическим аппаратом OSIRIS-REx
© NASA / Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, благополучно прошел от Земли на безопасном расстоянии.

"Он должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли в 19.35 мск. Ничего не случилось. Его размеры до 200 метров, это порядка футбольного поля размер. Подобные астероиды пролетают каждые две недели - месяц уж точно. И ничего не происходит. И этот пролетел и полетел дальше по своей орбите", - рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Астероид 6478 Gault
Вчера, 00:21Хочу стать космонавтом
Земля максимально сблизится с астероидом 2009 PQ1
Как отмечала ранее в разговоре с РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова, никакой опасности для землян небесное тело не представляло, так как его трасса проходит на очень далеком расстоянии - в 4 миллионах километров от Земли – в семь раз дальше, чем от нас находится Луна. В следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2137 году.
Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
Профессор физико-технологического института Уральского федерального университета, глава метеоритных экспедиций вуза Виктор Гроховский, в свою очередь, пояснял РИА Новости, что такие астероиды считаются потенциально опасными именно из-за того, что пересекают орбиту Земли. В то же время, по его словам, таких астероидов открыто порядка 15 тысяч, и за ними ведется наблюдение.
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