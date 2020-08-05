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Московские врачи вытащили связку ключей из желудка ребенка
Врачи Института детской хирургии и травматологии в Москве извлекли из желудка семилетнего мальчика связку из двух ключей, врачи их достали без осложнений,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:01
москва
происшествия
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москва, происшествия

Московские врачи вытащили связку ключей из желудка ребенка

20:01 05.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Врачи Института детской хирургии и травматологии в Москве извлекли из желудка семилетнего мальчика связку из двух ключей, врачи их достали без осложнений, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
"Связку из двух ключей извлекли из желудка семилетнего мальчика в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Отец самостоятельно привез ребенка вечером в приемное отделение Института. Сам малыш ни на что не жаловался, но, по словам отца, он заметил, как ребенок проглотил железный ключ", - говорится в сообщении.
Рентген-исследование показало, что ребенок проглотил сразу два ключа, врачи их достали без каких-либо осложнений, отметили в ведомстве. На утро мальчик был выписан домой.
"К нам такие пациенты попадают довольно часто. Ведь дети – особенно маленькие – все тянут в рот, а потом вдыхают это или проглатывают. У нас даже есть своеобразная коллекция мелких предметов, которые нам удалось извлечь у детей из желудков и легких: заколки, скрепки, одежные кнопки, магниты", - приводятся на сайте слова заведующей эндоскопическим отделением Института неотложной детской хирургии и травматологии Анастасии Харитоновой.
Заведующая также призвала родителей быть бдительными и сразу же обращаться к врачу в подобных случаях.
Кроме того, во избежание таких ситуаций в ведомстве посоветовали придерживаться трех несложных советов от врачей. "Следите, чтобы у ребенка не появлялось привычки вертеть в руках и брать в рот мелкие предметы ... Объясните, почему не стоит резко пугать своих сверстников, набрасываться из-за спины – у них во рту может быть посторонний предмет ... Не запугивайте детей, не грозите наказанием: пусть ваш ребенок будет готов в случае инцидента прийти к вам и рассказать, что именно он проглотил", - добавляется в сообщении.
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