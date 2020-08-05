Московские врачи вытащили связку ключей из желудка ребенка

"Связку из двух ключей извлекли из желудка семилетнего мальчика в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Отец самостоятельно привез ребенка вечером в приемное отделение Института. Сам малыш ни на что не жаловался, но, по словам отца, он заметил, как ребенок проглотил железный ключ", - говорится в сообщении.

"К нам такие пациенты попадают довольно часто. Ведь дети – особенно маленькие – все тянут в рот, а потом вдыхают это или проглатывают. У нас даже есть своеобразная коллекция мелких предметов, которые нам удалось извлечь у детей из желудков и легких: заколки, скрепки, одежные кнопки, магниты", - приводятся на сайте слова заведующей эндоскопическим отделением Института неотложной детской хирургии и травматологии Анастасии Харитоновой.

Кроме того, во избежание таких ситуаций в ведомстве посоветовали придерживаться трех несложных советов от врачей. "Следите, чтобы у ребенка не появлялось привычки вертеть в руках и брать в рот мелкие предметы ... Объясните, почему не стоит резко пугать своих сверстников, набрасываться из-за спины – у них во рту может быть посторонний предмет ... Не запугивайте детей, не грозите наказанием: пусть ваш ребенок будет готов в случае инцидента прийти к вам и рассказать, что именно он проглотил", - добавляется в сообщении.