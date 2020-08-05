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Тамбовская область
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Программу газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы дополнят
Тамбовской области будет выделен дополнительный объем природного газа для обеспечения потребителей региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:58
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РИА Новости
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353
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60
тамбовская область, экономика

Программу газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы дополнят

19:58 05.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкГазовая труба, подключенная к жилому дому
Газовая труба, подключенная к жилому дому
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ТАМБОВ, 5 авг – РИА Новости. Тамбовской области будет выделен дополнительный объем природного газа для обеспечения потребителей региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации по итогам встречи в среду главы администрации области Александра Никитина с рабочей группой ПАО "Газпром".
Рабочая группа во главе с заместителем генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Денисом Волковым обсудила с Никитиным программу развития газоснабжения и газификации региона на период 2021-2025 годов.
"В 2020 году завершается четырехлетняя программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области, по которой было предусмотрено строительство 75 объектов. На строительство 598 километров межпоселковых газопроводов ООО "Газпром межрегионгаз" запланировало финансирование в объеме 1,239 миллиарда рублей. В соответствии с программой, за счет средств бюджета региона и внебюджетных средств в объеме 2,467 миллиарда рублей предусмотрено строительство почти 238 километров внутрипоселковых газопроводов, газификация 2582 домовладений, перевод на природный газ 57 котельных и топочных", - напомнил представитель пресс-службы.
По его словам, программа газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы включает 13 переходящих объектов предыдущей программы, техническое перевооружение ГРС Жердевка и строительство четырех газопроводов к объектам АПК. Глава региона предложил включить в нее ряд дополнительных объектов АПК.
"Мы выполняем все первоочередные задачи, поставленные перед нами на федеральном уровне: привлекаем дополнительные инвестиции, создаем новые производства, увеличиваем мощности. Таким объектам необходим дополнительный объем природного газа", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Труба газопровода на фасаде здания.
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Рабочая группа ПАО "Газпром" поддержала предложение губернатора. "Мы крайне заинтересованы в том, чтобы на территории Тамбовской области появлялись новые крупные потребители природного газа", - отметил Волков.
В пресс-службе добавили, что программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2021-2025 годы будет принята после небольшой доработки.
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