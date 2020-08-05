Программу газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы дополнят

"В 2020 году завершается четырехлетняя программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области, по которой было предусмотрено строительство 75 объектов. На строительство 598 километров межпоселковых газопроводов ООО "Газпром межрегионгаз" запланировало финансирование в объеме 1,239 миллиарда рублей. В соответствии с программой, за счет средств бюджета региона и внебюджетных средств в объеме 2,467 миллиарда рублей предусмотрено строительство почти 238 километров внутрипоселковых газопроводов, газификация 2582 домовладений, перевод на природный газ 57 котельных и топочных", - напомнил представитель пресс-службы.