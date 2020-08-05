Следственный изолятор и колония могут быть выведены за пределы Тамбова

"В адрес губернатора поступает много обращений от жителей областного центра с просьбой рассмотреть вопрос переноса двух учреждений УФСИН России по Тамбовской области СИЗО-1 и ИК-1 в близлежащий пригород", - сказал представитель пресс-службы.

По результатам встречи было решено определить новое место для размещения объединенного помещения для этих учреждений. "Со стороны Минюста РФ будет оказана поддержка для включения доработанного и согласованного проекта переноса и строительства нового комплекса учреждений УФСИН в федеральную целевую программу. А место, где сейчас находятся изолятор и колония, будет включено в план комплексного развития территории, чтобы с учетом мнения жителей определить его дальнейшую судьбу", - сказал собеседник агентства.