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Тамбовская область
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Следственный изолятор и колония могут быть выведены за пределы Тамбова
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин предложил министру юстиции РФ Константину Чуйченко перенести следственный изолятор и исправительную колонию,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:54
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РИА Новости
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353
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60
тамбовская область, общество

Следственный изолятор и колония могут быть выведены за пределы Тамбова

19:54 05.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТАМБОВ, 5 авг – РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин предложил министру юстиции РФ Константину Чуйченко перенести следственный изолятор и исправительную колонию, расположенные на Мичуринской улице Тамбова, за пределы города; глава ведомства предложение поддержал, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, глава Тамбовской области обратился с этой просьбой на встрече с министром, находящимся с рабочей поездкой в регионе, по просьбе жителей областного центра.
"В адрес губернатора поступает много обращений от жителей областного центра с просьбой рассмотреть вопрос переноса двух учреждений УФСИН России по Тамбовской области СИЗО-1 и ИК-1 в близлежащий пригород", - сказал представитель пресс-службы.
По результатам встречи было решено определить новое место для размещения объединенного помещения для этих учреждений. "Со стороны Минюста РФ будет оказана поддержка для включения доработанного и согласованного проекта переноса и строительства нового комплекса учреждений УФСИН в федеральную целевую программу. А место, где сейчас находятся изолятор и колония, будет включено в план комплексного развития территории, чтобы с учетом мнения жителей определить его дальнейшую судьбу", - сказал собеседник агентства.
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