https://ria.ru/20200805/1575420320.html
Следственный изолятор и колония могут быть выведены за пределы Тамбова
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин предложил министру юстиции РФ Константину Чуйченко перенести следственный изолятор и исправительную колонию,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T19:54
2020-08-05T19:54
тамбовская область
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152029/88/1520298854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e46001991ef446f3c5596f1570451ac7.jpg
https://ria.ru/20200731/1575239901.html
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152029/88/1520298854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e46001991ef446f3c5596f1570451ac7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152029/88/1520298854_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_657c41e182c29f6584ed0f15de1882f8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152029/88/1520298854_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_36e423f04305fda977cdb57da5c4b969.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, общество
ТАМБОВ, 5 авг – РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин предложил министру юстиции РФ Константину Чуйченко перенести следственный изолятор и исправительную колонию, расположенные на Мичуринской улице Тамбова, за пределы города; глава ведомства предложение поддержал, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, глава Тамбовской области
обратился с этой просьбой на встрече с министром, находящимся с рабочей поездкой в регионе, по просьбе жителей областного центра.
"В адрес губернатора поступает много обращений от жителей областного центра с просьбой рассмотреть вопрос переноса двух учреждений УФСИН России по Тамбовской области СИЗО-1 и ИК-1 в близлежащий пригород", - сказал представитель пресс-службы.
По результатам встречи было решено определить новое место для размещения объединенного помещения для этих учреждений. "Со стороны Минюста РФ будет оказана поддержка для включения доработанного и согласованного проекта переноса и строительства нового комплекса учреждений УФСИН в федеральную целевую программу. А место, где сейчас находятся изолятор и колония, будет включено в план комплексного развития территории, чтобы с учетом мнения жителей определить его дальнейшую судьбу", - сказал собеседник агентства.